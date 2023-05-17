Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗМІ з’ясували, чому Росія посилила повітряні атаки на Україну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗМІ з’ясували, чому Росія посилила повітряні атаки на Україну
Росія почала здійснювати масштабніші повітряні атаки одночасно з кількох напрямків
фото з відкритих джерел

Офіційний представник США вважає, що такі масштабні атаки можуть навіть піти на користь Україні

Росія витрачає більше боєприпасів, аніж зазвичай, щоб змусити Україну відкласти контрнаступ. Про це пише CNN із посиланням на офіційного представника США, обізнаного з ситуацією, .

За словами посадовця, Росія почала здійснювати масштабніші повітряні атаки одночасно з кількох напрямків, націлюючись на центри управління в Києві та інші важливі об’єкти.

Імовірно, таким чином Кремль намагається змусити Україну відкласти контрнаступ і збити з пантелику українську протиповітряну оборону, сказав чиновник. Однак ЗСУ змогли витримати атаки і перехопили високий відсоток ракет і безпілотників за допомогою наданої західними країнами ешелонованої протиповітряної оборони.

Співрозмовник видання вважає, що такі масштабні атаки можуть навіть піти на користь Україні, адже вони виснажують запаси високоточних боєприпасів у Росії.

Нагадаємо, минулої ночі в Україні була масштабна повітряна тривога. У столиці та області сирени лунали двічі.

Падіння уламків ракет зафіксовано в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах Києва. Найбільші пошкодження – в Солом’янському районі. Більшість ворожих цілей над Києвом вдалося знищити.

CNN із посиланням на офіційного представника США повідомляло, що внаслідок російської атаки на Київ 16 травня американську систему ППО Patriot, імовірно, було пошкоджено.

Теги: росія війна боєприпаси контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Історичний момент: Кулеба взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав
12 травня, 00:50
росіяни намагалася знищити американську систему Patriot в Україні
Збиття системою Patriot гіперзвукового «Кинджалу»: стали відомі нові подробиці
13 травня, 04:38
Загалом в Сумській області нараховують близько 3500 зруйнованих або пошкоджених об'єктів цивільної інфраструктури
100 вибухів за добу: як живуть люди на кордоні з Росією (відео)
Вчора, 14:37

Події в Україні

ЗМІ з’ясували, чому Росія посилила повітряні атаки на Україну
ЗМІ з’ясували, чому Росія посилила повітряні атаки на Україну
Ракетна атака на Миколаїв: влада показала «військову ціль» окупантів
Ракетна атака на Миколаїв: влада показала «військову ціль» окупантів
Росіяни 20 разів вдарили по Сумщині: є поранений і руйнування
Росіяни 20 разів вдарили по Сумщині: є поранений і руйнування
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже годину
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже годину
У Миколаєві пролунали вибухи, на місці влучань виникли пожежі
У Миколаєві пролунали вибухи, на місці влучань виникли пожежі
«Зробимо захист максимально міцним». Зеленський прокоментував нічну атаку на Україну
«Зробимо захист максимально міцним». Зеленський прокоментував нічну атаку на Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Кому з пенсіонерів можна не платити за комуналку: названо категорії
18K
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
12K
Трьох російських вчених, які створювали гіперзвукові ракети, ув’язнено за державну зраду
9971
Ворог просувається. Міноборони відзвітувало про складну ситуацію в Бахмуті
7560
Закінчення війни в Україні: росіяни заговорили про часові рамки
7202
Угорщина зізналася, що у 2022 році стягувала війська до кордону з Україною

Новини

Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
Вчора, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
15 травня, 03:50
У Краматорську та Херсоні пролунали вибухи
15 травня, 00:44

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту