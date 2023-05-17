ЗМІ з’ясували, чому Росія посилила повітряні атаки на Україну

Офіційний представник США вважає, що такі масштабні атаки можуть навіть піти на користь Україні

Росія витрачає більше боєприпасів, аніж зазвичай, щоб змусити Україну відкласти контрнаступ. Про це пише CNN із посиланням на офіційного представника США, обізнаного з ситуацією, .

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами посадовця, Росія почала здійснювати масштабніші повітряні атаки одночасно з кількох напрямків, націлюючись на центри управління в Києві та інші важливі об’єкти.

Імовірно, таким чином Кремль намагається змусити Україну відкласти контрнаступ і збити з пантелику українську протиповітряну оборону, сказав чиновник. Однак ЗСУ змогли витримати атаки і перехопили високий відсоток ракет і безпілотників за допомогою наданої західними країнами ешелонованої протиповітряної оборони.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Співрозмовник видання вважає, що такі масштабні атаки можуть навіть піти на користь Україні, адже вони виснажують запаси високоточних боєприпасів у Росії.

Нагадаємо, минулої ночі в Україні була масштабна повітряна тривога. У столиці та області сирени лунали двічі.

Падіння уламків ракет зафіксовано в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах Києва. Найбільші пошкодження – в Солом’янському районі. Більшість ворожих цілей над Києвом вдалося знищити.

CNN із посиланням на офіційного представника США повідомляло, що внаслідок російської атаки на Київ 16 травня американську систему ППО Patriot, імовірно, було пошкоджено.