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Ворог обстріляв Херсонщину: є поранена та руйнування (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ворог обстріляв Херсонщину: є поранена та руйнування (фото)
Пошкоджений приватний господарський склад
фото: Херсонська ОВА

У Херсоні пошкоджено приміщення ліцею

У Херсонській області російські загарбники обстріляли села Садове та Зміївку, у результаті поранень зазнала 61-річна жінка. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація у Telegram.

«Росія продовжує тероризувати Херсонщину. Під вогнем було Садове. «Прилетіло» у приватні будинки. Постраждала 61-річна жінка. Її у стані середньої важкості доставили до обласної клінічної лікарні… Вчергове обстріляно Зміївку. у селі пошкоджено приватний господарський склад», – йдеться у повідомленні.

Упродовж дня ворог також обстріляв Херсон, у місті пошкоджено приміщення ліцею.

Раніше повідомлялося, що окупанти накрили масованим вогнем Херсонщину: є загиблі та поранені. Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів.

Крім того, 26 травня російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру. Під час ракетної атаки на Дніпро окупанти також влучили у ветклініку.

За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака станом на ранок 27 травня, постраждали 32 людей, 13 з них перебувають у лікарні, п'ятеро з них – важкі. Загинули двоє чоловіків. Досі невідома доля трьох людей, які могли бути в ураженій будівлі в момент прильоту. Рятувальники виявили там фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти.

Генштаб ЗСУ повідомив, що по Дніпру противник завдав ракетного удару двічі. Спершу використав сім ракет із С-300/С-400. Удруге – вдарив по медичному закладу, використавши «Іскандер».

Читайте також: Ракетний удар по Дніпру: дані з місця теракту станом на ранок 27 травня
Теги: обстріл Херсонщина Херсон окупанти ворог росіяни

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