«Працює вертикаль брехні». Волонтерка Берлінська попередила про небезпеку

«Я можу назвати до десятка проєктів, які, на жаль, були поховані»

Деякі презентації оборонних проєктів, які потрапляють на стіл президента Влодимира Зеленського, містять дуже багато нерелевантної інформації. Так працює вертикаль брехні, коли намагаються обманути вище військово-політичне керівництво, думаючи, що цього ніхто не помітить. Про це заявила в інтерв’ю «Главкому» волонтерка, засновниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська.

На думку волонтерки, Верховному головнокомандувачу треба створити Інженерну ставку.

«Ми спілкуємось і з Вадимом Сухаревським (командувач Сил безпілотних систем ЗСУ, нового виду військ, створеного в ЗСУ навесні 2024 року – «Главком»), і з Генеральним штабом, з Міноборони, Мінстатегпромом, Мінцифри. Але Інженерна ставка – це історія ще вищого рівня, це рівень особисто Верховного головнокомандувача.

У мене повністю прописана і готова концепція Інженерної ставки – можу в будь-який момент представити її президенту. І якщо Володимир Зеленський прийме відповідні рішення, то його змушені будуть виконувати – навіть ті чиновники, які часто саботують багато щоденних задач», – зауважила Берлінська.

За її словами, багато оборонних проєктів «потонули у красивих презентаціях та бюрократичних іграх», хоч і мали визначальне значення для оборони.

«Що я знаю точно – у деяких презентаціях, які потрапляють на стіл президенту або голові його офісу, дуже багато нерелевантної, м’яко кажучи, інформації. На жаль, працює вертикаль брехні, коли намагаються обманути вище військово-політичне керівництво, думаючи, що цього ніхто не помітить. Але це можна не помітити раз чи два, а коли це повторюється систематично, це чудово видно. Звісно, часто після викриття обману ми бачимо звільнення і призначення нових менеджерів. Але, на жаль, втрачається час, а всі ми розуміємо його вартість: кожна доба – це життя і здоров’я наших людей», – наголосила засновниця Центру підтримки аеророзвідки.

Також Берлінська розповіла, що в порівнянні з 2014 роком взаємодії волонтерів із військовим керівництвом стало однозначно більше.

«Але, як і раніше, діє принцип «якщо не штовхаєш, то не їде». Якщо не брати ініціативу у свої руки, не займати активної позиції, то нічого не вийде. Якщо кажуть – ми вам передзвонимо і не передзвонюють, то треба самим дзвонити. Не беруть трубку – дзвонити ще», – підкреслила волонтерка.

До слова, Берлінська також переконана: оскільки ми перебуваємо у найбільшій, наймасштабніший технологічній війні в історії людства, то переможе та сторона, в якої найсильніші технології.

Також волонтерка заявляла, що Україна не зможе повернути кордони 91-го року, бо у неї немає стільки ресурсів.

Раніше Берлінська назвала чотири фактори, які ослабили Україну.