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Карта бойових дій в Україні станом на 20 листопада 2024 року

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 20 листопада 2024 року
Ситуація на фронті 20 листопада
фото з відкритих джерел

На Покровському напрямку загарбник загалом здійснив 37 штурмових і наступальних дій

Протягом минулої доби противник завдав, 51 авіаційний удар (зокрема, задіяв 78 КАБ) та 600 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 3,5 тисяч обстрілів позицій наших військ.

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 130 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш інтенсивні бої відбуваються на Курахівському та Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Поблизу Вовчанська на Харківському напрямку російські терористи п’ять разів штурмували позиції українських підрозділів. Ворог скидав авіабомби в районах Нескучного, Високої Яруги та Нової Козачої.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 листопада 2024 року фото 1
мапа: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Одинадцять разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Кіндрашівки, Лозової, Петропавлівки, Загризового, Першотравневого та Кругляківки. Авіаційних ударів зазнали Петропавлівка та Лозова.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 листопада 2024 року фото 2
мапа: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Позиції українських захисників в районах населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Григорівка, Торське та Терни протягом минулої доби на Лиманському напрямку 14 разів штурмували російські війська. Ворог скинув КАБ в районі Райгородка.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 листопада 2024 року фото 3
мапа: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Окупанти за сьогодні вісім разів штурмували у районах Торецька, Дружби та Щербинівки. Противник успіху не мав. Триває одне боєзіткнення в Торецьку. Авіаційних ударів ворог завдав по Романівці, Костянтинівці та Сухій Балці.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 листопада 2024 року фото 4
Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Загарбник впродовж минулої доби загалом здійснив 37 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Променя, Лисівки, Петрівки, Даченського, Миролюбівки, Новоторецького, Юр’ївки, Пустинки та Пушкіного. Чотири боєзіткнення на напрямку ще тривають. Орієнтовні втрати ворога на напрямку склали 328 окупантів вбитими та пораненими, знищено танк, три БТР, вісім одиниць автомобільної техніки, також пошкоджено один танк, гармату, дві одиниці автомобільної техніки та одну САУ. Стара Миколаївка та Олександропіль були атаковані КАБами.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 листопада 2024 року фото 5
мапа: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Інтенсивно атакує ворог наші підрозділи на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується 22 атаки. Терористи намагалися просунутися в районах Новоселидівки, Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Антонівки, на даний час точаться один бій поблизу Сонцівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 листопада 2024 року фото 6
мапа: deepstatemap

На Времівському напрямку

Агресор, за підтримки авіації, 15 разів штурмував передній край нашої оборони поблизу Костянтинопольського, Трудового, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки. Чотири боєзіткнення досі тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 листопада 2024 року фото 7

На Придніпровському напрямку

На Придніпровському напрямку відбито дві ворожі атаки, противник успіху не мав.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 листопада 2024 року фото 8
мапа: deepstatemap

Триває операція Сил оборони України в Курській області. За минулу добу українські захисники відбили понад 20 спроб окупантів вибити наші підрозділи із займаних позицій.
Генштаб відзначає українських воїнів зі 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 126-ої окремої бригади територіальної оборони, 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 71-ої окремої єгерської бригади, 38-ої окремої бригади морської піхоти, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника.

Нагадаємо, триває 1001-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб втрати ворог окупанти окупація війна ЗСУ

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