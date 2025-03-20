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Пресконференція Зеленського та прем’єр-міністра Норвегії: головні тези

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Пресконференція Зеленського та прем’єр-міністра Норвегії: головні тези
Глава норвезького уряду заявив, що нещодавно всі партії досягли домовленості про збільшення фінансування України
фото: скриншот відео

Зеленський прибув до Норвегії після поїздки до Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський проводить пресконференцію за підсумками зустрічі із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. «Главком» публікує пряму трансляцію заходу та головні тези.

Зеленський пояснив, яку термінологію варто застосовувати щодо 30-денного припинення вогню між РФ та Україною. Він наголосив, що Україна підготує підготує перелік цих цивільних об'єктів.

За словами президента, на зустрічі у Джидді американська сторона зробила стрибок, запропонувавши не часткове припинення вогню, а повноцінне 30-денне. Україна на це погодилася. Натомість після перемовин з РФ відбувся крок назад.

Зеленський також повідомив, що в понеділок відбудеться зустріч української команди з американцями в Саудівській Аравії, після чого американці проведуть переговори з росіянами.

Зеленський не готовий обговорювати нейтралітет України щодо оборонних союзів: «Зняття вступу України до НАТО з порядку денного перемовин – це великий подарунок Путіну».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії після поїздки до Фінляндії. Його зустрів прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу норвезького уряду.

«Я дуже радий, що маю можливість вітати Володимира Зеленського в Норвегії. Норвегія непохитна у своїй підтримці України. Норвегія підтримує Україну в її боротьбі за самозахист і робить свій внесок у зусилля, спрямовані на досягнення тривалого, справедливого миру в країні. Я з нетерпінням чекаю на конструктивні дискусії щодо того, як Норвегія може найкраще надати допомогу Україні як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі», – каже він.

Глава норвезького уряду також додав, що нещодавно всі партії в Стортингу досягли домовленості про збільшення фінансування України. Зеленський і Стьоре проведуть сьогодні кілька зустрічей.

Теги: президент Володимир Зеленський фінансування Норвегія партії міністр

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