Пресконференція Зеленського та прем’єр-міністра Норвегії: головні тези

Глава норвезького уряду заявив, що нещодавно всі партії досягли домовленості про збільшення фінансування України

Зеленський прибув до Норвегії після поїздки до Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський проводить пресконференцію за підсумками зустрічі із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. «Главком» публікує пряму трансляцію заходу та головні тези.

Зеленський пояснив, яку термінологію варто застосовувати щодо 30-денного припинення вогню між РФ та Україною. Він наголосив, що Україна підготує підготує перелік цих цивільних об'єктів.

За словами президента, на зустрічі у Джидді американська сторона зробила стрибок, запропонувавши не часткове припинення вогню, а повноцінне 30-денне. Україна на це погодилася. Натомість після перемовин з РФ відбувся крок назад.

Зеленський також повідомив, що в понеділок відбудеться зустріч української команди з американцями в Саудівській Аравії, після чого американці проведуть переговори з росіянами.

Зеленський не готовий обговорювати нейтралітет України щодо оборонних союзів: «Зняття вступу України до НАТО з порядку денного перемовин – це великий подарунок Путіну».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії після поїздки до Фінляндії. Його зустрів прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу норвезького уряду.

«Я дуже радий, що маю можливість вітати Володимира Зеленського в Норвегії. Норвегія непохитна у своїй підтримці України. Норвегія підтримує Україну в її боротьбі за самозахист і робить свій внесок у зусилля, спрямовані на досягнення тривалого, справедливого миру в країні. Я з нетерпінням чекаю на конструктивні дискусії щодо того, як Норвегія може найкраще надати допомогу Україні як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі», – каже він.

Глава норвезького уряду також додав, що нещодавно всі партії в Стортингу досягли домовленості про збільшення фінансування України. Зеленський і Стьоре проведуть сьогодні кілька зустрічей.