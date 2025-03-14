Наступник Трюдо Марк Карні склав присягу прем'єр-міністра Канади

Марк Карні – економіст. Він був головою Банку Канади у 2008-2013 роках

Очільник Ліберальної партії Канади Марк Карні 14 березня склав присягу і офіційно став новим премʼєром країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CBC.

Карні став 24-м премʼєром Канади. Очікується, що найближчим часом він призначить вибори до парламенту.

Марк Карні – економіст. Він був головою Банку Канади у 2008-2013 роках, у перші роки після всесвітньої фінансової кризи. Потім, у 2013-2020 роках, він очолював Банк Англії, і його служба на цій посаді припала на бурхливі роки брекзиту.

Карні змінив на посаді премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який у січні цього року заявив про намір піти у відставку. Карні був єдиним кандидатом на пост лідера Ліберальної партії, який не входив в уряд Трюдо, і за підсумками голосування набрав 85,9%. Його головна суперниця – колишня міністерка фінансів і чинна членкиня парламенту Христя Фріланд – отримала 8%.

Крім запеклої боротьби з опозицією на загальних виборах, які відбудуться цього року, новому премʼєру також доведеться вести непрості переговори зі США про мита на тлі претензій президента Дональда Трампа.

Вибори лідера відбулися на фоні зростання популярності Ліберальної партії, частково через опозицію до політики президента США Дональда Трампа, спрямованої проти Канади.

Приблизно 150 тисяч канадців взяли участь у голосуванні за нового лідера. Раніше, у січні, Джастін Трюдо оголосив про свою відставку на фоні падіння рейтингу та внутрішньопартійних відгуків.

«Під час передвиборчої кампанії Карні заявив, що він підтримує відповідні мита проти Сполучених Штатів за принципом «долар за долар» і скоординовану стратегію стимулювання інвестицій. Він неодноразово скаржився, що зростання Канади за часів Трюдо було недостатнім», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ввів мита щодо Канади та Мексики для боротьби з надзвичайною загрозою національній безпеці Сполучених Штатів, зокрема громадській охороні здоров'я, яку є неконтрольованим оборотом наркотиків.

Згодом прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо також оголосив про запровадження 25-відсоткових тарифів щодо американських товарів на суму $155 млрд у відповідь на рішення президента США.

Президент США Дональд Трамп також відреагував на рішення канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо піти у відставку в понеділок, 6 січня, припустивши, що зараз для Канади сприятливий час приєднатися до Сполучених Штатів.