Скандал у Львові: водій маршрутки образив колишню військову і пригрозив звернутись до СБУ

Водій одразу заявив, що перевірятиме документи та звернеться до Служби безпеки України та інших органів

У Львові водій маршрутки образив колишню військовослужбовицю через УБД

Колишня військовослужбовиця Олена Лубенська розповіла історію, як у Львові водій маршрутки образив її через пред’явлення посвідчення учасника бойових дій для безоплатного проїзду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост Лубенської.

Як зазначила захисниця, вона сіла у маршрутку в центрі Львова. Водій збирав за проїзд у транспорті та черга дійшла до військовослужбовці.

«Я показала водієві УБД, сказала, що у мене УБД. Він махнув головою, я почала заходити в салон. Чоловік (водій, – «Главком» ) сказав «Яке у тебе УБД? Хто ти така, де ти його взяла і де купила?» Я подумала, це якийсь жарт і спокійно йому відповіла, що так, я була на війні», – розповіла Лубенська.

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Водій одразу заявив, що перевірятиме документи та звернеться до Служби безпеки України та інших органів. «УБДшниця воно», – заявив водій маршрутки за словами захисниці.

Після цього Лубенська почала знімати на відео водія та зафіксувала конфлікт з водієм.

Захисниця підкреслила, що таке відношення до військовослужбців не припустиме, а замученість суспільства має бути більшою. «Боляче що повний автобус людей спостерігав мовчки», – розповіла захисниця.

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