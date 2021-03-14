  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Немає руки і обох ніг: у Дніпрі завжди усміхнений касир з інвалідністю полонив покупців

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Немає руки і обох ніг: у Дніпрі завжди усміхнений касир з інвалідністю полонив покупців

    Чоловік пересувається на протезах і живе у гуртожитку

    інвалідність 1-ї групи, але це не заважає йому жити активним життям і якісно і швидко виконувати свої обов'язки.

    Про усміхненого і приємного касира розповіла дніпровська блогерка Alex Fil, пише ТСН.

    «Знайомтеся, касир Павло. Працює у «Варусі« в Террі на 12 кварталі. У Павла однієї руки немає до ліктя, а на другий два пальця. І він працює касиром! Тому хочу сказати спасибі компанії супермаркету, яка працевлаштовує таких людей, ви даєте шанс! Хочу, щоб кожен брав приклад з Павла. Як важливо вірити в себе, свої сили, не здаватися, адже для кожного є своє місце в цьому світі. І дуже хочу побажати іншим працівникам сфери обслуговування бути такими ж життєрадісними, привітними, вихованими і так само швидко працювати, як Павло», - написала блогерка.

    Під публікацією дівчини користувачі розповіли, що Павло також немає ніг. Він пересувається на протезах і живе у гуртожитку.

    - Паша - прекрасна людина, дуже рада що у нього є можливість працювати.
    - Хороша людина, мотиватор і приклад.
    - Ще один доказ того, що «хто хоче - шукає можливості, хто не хоче - шукає відмазки«. І камінь в город тих - хто говорить, що він не може знайти роботу, не хоче - так, не може - ні.
    - Паша справжня знаменитість в Дніпрі! Він, до речі, колись брав участь в шоу «Половинки« на Новому каналі та ще багато де. Мега активна і позитивна людина.

    Раніше сам Павло Мишев розповідав, що у Дніпрі йому важко було працювати касиром, через 13-годинний робочий день.

    «Там був 13-годинний робочий день з короткою перервою. За таким графіком у людей з інвалідністю починаються мігрень і біль у хребті. Зараз я влаштувався на іншу роботу. Роботодавець увійшов в моє становище: я працюю 6 годин, після - 2-годинна перерва. Однак, мені пощастило. Подібна ситуація скоріше виключення із загальної картини», - сказав Павло Мишев.

    Теги: Маріуполь речі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies