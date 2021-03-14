Немає руки і обох ніг: у Дніпрі завжди усміхнений касир з інвалідністю полонив покупців

Чоловік пересувається на протезах і живе у гуртожитку

інвалідність 1-ї групи, але це не заважає йому жити активним життям і якісно і швидко виконувати свої обов'язки.

Про усміхненого і приємного касира розповіла дніпровська блогерка Alex Fil, пише ТСН.

«Знайомтеся, касир Павло. Працює у «Варусі« в Террі на 12 кварталі. У Павла однієї руки немає до ліктя, а на другий два пальця. І він працює касиром! Тому хочу сказати спасибі компанії супермаркету, яка працевлаштовує таких людей, ви даєте шанс! Хочу, щоб кожен брав приклад з Павла. Як важливо вірити в себе, свої сили, не здаватися, адже для кожного є своє місце в цьому світі. І дуже хочу побажати іншим працівникам сфери обслуговування бути такими ж життєрадісними, привітними, вихованими і так само швидко працювати, як Павло», - написала блогерка.

Під публікацією дівчини користувачі розповіли, що Павло також немає ніг. Він пересувається на протезах і живе у гуртожитку.

- Паша - прекрасна людина, дуже рада що у нього є можливість працювати.

- Хороша людина, мотиватор і приклад.

- Ще один доказ того, що «хто хоче - шукає можливості, хто не хоче - шукає відмазки«. І камінь в город тих - хто говорить, що він не може знайти роботу, не хоче - так, не може - ні.

- Паша справжня знаменитість в Дніпрі! Він, до речі, колись брав участь в шоу «Половинки« на Новому каналі та ще багато де. Мега активна і позитивна людина.

Раніше сам Павло Мишев розповідав, що у Дніпрі йому важко було працювати касиром, через 13-годинний робочий день.

«Там був 13-годинний робочий день з короткою перервою. За таким графіком у людей з інвалідністю починаються мігрень і біль у хребті. Зараз я влаштувався на іншу роботу. Роботодавець увійшов в моє становище: я працюю 6 годин, після - 2-годинна перерва. Однак, мені пощастило. Подібна ситуація скоріше виключення із загальної картини», - сказав Павло Мишев.