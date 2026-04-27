Кабмін пропонує звільнити виплату «єСадок» від оподаткування

Уряд: батьки отримуватимуть 8 тис. грн на дошкільника повністю — без податків

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, який виключить щомісячну виплату «єСадок» зі складу оподатковуваного доходу громадян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту №15193 на сайті парламенту.

Що змінює законопроєкт

Ініціатива передбачає внесення змін до статті 165 Податкового кодексу України: суми щомісячної грошової виплати «єСадок» не включатимуться до загального оподатковуваного доходу платника податку. Це означає, що родини отримуватимуть повний обсяг нарахованих коштів без жодних відрахувань.

Якщо Рада не підтримає законопроєкт, з виплати утримуватиметься 23%: податок на доходи фізичних осіб (18%) та військовий збір (5%). Тобто замість 8 000 грн батьки отримували б лише 6 160 грн.

Законопроєкт зареєстровано 24 квітня 2026 року, ініціатором від Кабміну виступила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Документ спрямовано на розгляд Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Що таке «єСадок»

Програма «єСадок» запрацює з 1 січня 2028 року за рахунок коштів місцевих бюджетів. Виплата розрахована на сім'ї, де дитина віком від трьох до шести років не отримала місця у комунальному закладі дошкільної освіти або громада не змогла забезпечити необхідний обсяг послуг догляду. Для дітей з особливими освітніми потребами вік розширено до семи–восьми років.

Розмір виплати становить 8 000 грн на місяць, для дітей з інвалідністю – 12 000 грн. Умови та порядок виплати визначені законом №13532, ухваленим Верховною Радою у листопаді 2025 року.|



Нагадаємо, у листопаді 2025 року Верховна Рада ухвалила закон №13532, який запровадив нову систему підтримки сімей з дітьми: збільшив одноразову виплату при народженні до 50 тис. грн, встановив щомісячну допомогу по догляду за дитиною до року у розмірі 7 000 грн, а також запровадив програму «єЯсла» – 8 000 грн на місяць для батьків дітей від одного до трьох років, які вийшли на роботу.

До слова, з березня 2026 року програма «єЯсла» вже працює: батьки, які повернулися до роботи після досягнення дитиною однорічного віку, щомісяця отримують компенсацію на оплату послуг догляду.