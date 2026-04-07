Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Рада продовжила військовий збір на три роки після війни

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Рада продовжила військовий збір на три роки після війни
Рада закріпила військовий збір на період відбудови
фото: Ярослав Железняк/Telegram

Платіж залишили для фінансування відбудови та виконання умов МВФ

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15110, який передбачає продовження дії військового збору на три роки після завершення війни. Рішення підтримали 257 народних депутатів під час голосування за основу та в цілому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Документ передбачає створення окремого спеціального фонду у Бюджетному кодексі. Саме до нього спрямовуватимуться надходження від військового збору. Законопроєкт є одним із ключових так званих «маяків» Міжнародного валютного фонду. Його ухвалення було необхідною умовою для подальшого отримання Україною фінансової допомоги від МВФ.

У пояснювальній записці зазначено, що військовий збір не скасовуватиметься одразу після завершення війни. Його продовження на три роки має забезпечити державу ресурсами не лише для фінансування оборонних потреб, а й для повоєнної відбудови та відновлення інфраструктури.

За словами міністра фінансів Сергій Марченко, нові правила дозволять залучити до державного бюджету понад 140 млрд грн протягом трьох років після завершення війни.

Згідно з ухваленим законом, ставки військового збору залишаються такими:

  • фізичні особи сплачуватимуть 5% від доходу;
  • ФОПи 1, 2 та 4 груп – фіксовану суму у розмірі 10% від мінімальної зарплати на місяць (у 2026 році це близько 865 грн);
  • ФОПи та компанії на 3 групі – 1% від доходу.

Нагадаємо, що премʼєр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з керівниками комітетів Верховної Ради. Ключовою темою стало ухвалення законопроєктів у межах Ukraine Facility та програми МВФ, аби Україна й надалі могла отримувати стабільне міжнародне фінансування.

Теги: Верховна Рада податки війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Рада продовжила військовий збір на три роки після війни
Рада продовжила військовий збір на три роки після війни
Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua