Рада продовжила військовий збір на три роки після війни

Платіж залишили для фінансування відбудови та виконання умов МВФ

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15110, який передбачає продовження дії військового збору на три роки після завершення війни. Рішення підтримали 257 народних депутатів під час голосування за основу та в цілому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Документ передбачає створення окремого спеціального фонду у Бюджетному кодексі. Саме до нього спрямовуватимуться надходження від військового збору. Законопроєкт є одним із ключових так званих «маяків» Міжнародного валютного фонду. Його ухвалення було необхідною умовою для подальшого отримання Україною фінансової допомоги від МВФ.

У пояснювальній записці зазначено, що військовий збір не скасовуватиметься одразу після завершення війни. Його продовження на три роки має забезпечити державу ресурсами не лише для фінансування оборонних потреб, а й для повоєнної відбудови та відновлення інфраструктури.

За словами міністра фінансів Сергій Марченко, нові правила дозволять залучити до державного бюджету понад 140 млрд грн протягом трьох років після завершення війни.

Згідно з ухваленим законом, ставки військового збору залишаються такими:

фізичні особи сплачуватимуть 5% від доходу;

ФОПи 1, 2 та 4 груп – фіксовану суму у розмірі 10% від мінімальної зарплати на місяць (у 2026 році це близько 865 грн);

ФОПи та компанії на 3 групі – 1% від доходу.

