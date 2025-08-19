Головна Країна Суспільство
Більше грошей та гнучкіші умови: Рада змінила правила виплат при народженні дитини

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Більше грошей та гнучкіші умови: Рада змінила правила виплат при народженні дитини
Тепер набір для новонародженого можна буде отримати вже з 36-го тижня вагітності
фото з відкритих джерел

Рада ухвалила закон про нову систему підтримки сімей: що зміниться

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №13532, який запроваджує нову систему підтримки сімей у період до та після народження дитини. За ухвалення документа проголосували 290 народних депутатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Новий закон передбачає низку важливих змін, спрямованих на фінансову допомогу та спрощення отримання соціальних послуг.

Ключові зміни

Одноразова виплата при народженні: Допомога при народженні першої чи наступної дитини зросте до 50 тис. грн. Ця сума буде виплачена одноразово, на відміну від попереднього порядку, коли виплата (41 280 грн) розподілялась на кілька місяців.

Гнучкий «Пакунок малюка»: Тепер набір для новонародженого можна буде отримати вже з 36-го тижня вагітності, що значно розширює можливості для батьків.

Щомісячна допологова допомога: Жінки, які офіційно не працевлаштовані, зможуть отримувати щомісячну допомогу в розмірі 7 тис. грн протягом періоду вагітності.

Підтримка по догляду за дитиною до 1 року: Держава виплачуватиме 7 тис. грн щомісяця мамі, татові, або бабусі/дідусю, якщо вони доглядають за дитиною до 1 року.

Ініціатива «єЯсла»: Якщо один із батьків вирішив вийти на роботу після того, як дитині виповнився 1 рік, він може отримувати щомісячну компенсацію за дитячий садок у розмірі до 8 тис. грн. Альтернативою є сплата державою ЄСВ за того з батьків, хто залишається з дитиною, щоб зберегти його страховий стаж для пенсії.

Одноразова допомога для першокласників: Вводиться виплата в розмірі 5 тис. грн кожному першокласнику. Цей «Пакунок школяра» призначений на придбання речей до школи та надаватиметься всім родинам, незалежно від їхнього доходу.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке має значно прискорити відновлення багатоквартирних будинків та гуртожитків, пошкоджених внаслідок російських атак. Таку заяву зробив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. 

Теги: уряд діти соцвиплати

Більше грошей та гнучкіші умови: Рада змінила правила виплат при народженні дитини
Більше грошей та гнучкіші умови: Рада змінила правила виплат при народженні дитини
