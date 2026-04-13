Свириденко та Буданова показалися на Великдень у брендових речах: яка ціна (фото)

Маріанна Буданова та Юлія Свириденко обрали брендові речі для святкування Великодня
колаж: glavcom.ua

Маріанна Буданова обрала для великодньої служби у соборі квіткову хустку зі зміями, а Юлія Свириденко вбралася у блакитну сорочку

Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко привітала українців з Великоднем у брендовій сорочці. Водночас дружина очільника Офісу президента Кирила Буданова – Маріанна з'явилася на службі у соборі в хустинці, схожу на виріб від відомого бренду. Про це пише «Главком».

Юлія Свириденко одягла на Великдень сорочку від українського бренду

Юлія Свириденко на Великдень обрала сорочку від українського бренду
Юлія Свириденко на Великдень обрала сорочку від українського бренду
фото: Іnstagram/svyrydenko.official

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко на Великдень поділилася світлиною у своєму блозі в Іnstagram. Посадовиця показалася на фото у блакитній сорочці, схожій за пошиттям на вишиванку, але без орнаменту.

Юлія Свириденко показалася на фото у блакитній сорочці українського бренду Gunia
Юлія Свириденко показалася на фото у блакитній сорочці українського бренду Gunia
фото: guniaproject.com.ua

У мережі схожу сорочку можна знайти серед одягу українського бренду Gunia. Це сорочка «Єва», на офіційному сайті бренду її ціна складає 9 900 тис. грн.

Маріанна Буданова одягла квіткову хустку на Великдень

Маріанна Буданова обрала для великодньої служби квіткову хустку
Маріанна Буданова обрала для великодньої служби квіткову хустку
колаж: glavcom.ua

Дружина керівника Офісу президента Кирила Буданова – Маріанна Буданова обрала для великодньої служби у Михайлівському соборі квіткову хустку. Ця хустинка має принт з квітами та зміями, який має неабияку схожість з виробами від бренду Gucci.

Хустинка Буданової з квітами та зміями, має неабияку схожість з виробами від бренду Gucci
Хустинка Буданової з квітами та зміями, має неабияку схожість з виробами від бренду Gucci
фото: gucci.com

Наразі на оригінальному сайті Gucci подібна хустка має лише квітковий принт та коштує близько $550-570 з британських стерлінгів, що дорівнює близько 23 тис. грн. Водночас у мережі більш схожа хустка, яку одягла Маріанна Буданова з квітковим принтом та зміями також продається, як брендова річ від Gucci, однак вже за зниженою ціною. Відсутність хустки офіційному сайті бренду може свідчити про те, що вона входила до колишньої колекції Gucci.

Схожу хустку, яку одягла Маріанна Буданова продається, як брендова річ від Gucci за зниженою ціною на неофіційних сайтах
Схожу хустку, яку одягла Маріанна Буданова продається, як брендова річ від Gucci за зниженою ціною на неофіційних сайтах
фото: invaluable.com
Свириденко та Буданова показалися на Великдень у брендових речах: яка ціна (фото) фото 1
фото: Іnvaluable.com

До слова, на українських сайтах з вживаними речами хустку Gucci з квітами та зміями продають від кількох тисяч та за понад 10 тис. грн.

На українських сайтах з вживаними речами можна знайти хустку Gucci з квітами та зміями, схожу на ту, що одягла Буданова
На українських сайтах з вживаними речами можна знайти хустку Gucci з квітами та зміями, схожу на ту, що одягла Буданова
фото: скриншот shafa.ua

Нагадаємо, «Главком» зібрав світлини та привітання зі святкувань Великодня низки громадських та політичних діячів. Цьогоріч Великдень припав на неділю 12 квітня, це свято відзначали православні українські родини, серед них політики, громадські діячі та відомі українці.

Зокрема, голова Офісу президента Кирило Буданов відвідав Михайлівський собор зі своєю дружиною Маріанною Будановою. Кадри того, як подружжя показалося на службі, з’явилися в мережі. Під час освячення кошиків священник щедро окропив Буданова водою. Після цього Маріанна Буданова руками витерла воду з обличчя свого чоловіка, що також потрапило в об’єктив.

Також повідомлялося, Буданов розповів, що поклав до великоднього кошика. Голова Офісу президента Кирило Буданов із дружиною Маріанною освячували великодні кошики у Михайлівському соборі. Кирило Буданов також показав, що поклав до великодніх кошиків. У подружжя їх було два. 

