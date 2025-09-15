Нова мовна омбудсменка розказала, як відучала доньку від російської

Олена Івановська: «Підлітки говорять російською через дух протиріччя – такий у них вік»

Нова Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в інтервʼю «Главкому» розповіла, як їй вдалося привчити доньку спілкуватися та вести соцмережі українською. Вона розповіла їй про трагедії розкуркулення родини її прапрадіда, про ув'язнення її прадіда за жменю зерна і це спрацювало, адже донька сприйняла це не як сухий факт з підручника, а як особисту сімейну трагедію.

Олена Івановська визнала проблему: підлітки, зокрема в столиці, розмовляють російською мовою і не демонструють мовної стійкості. Уповноважена із захисту державної мови розповіла, що ця проблема стосується і її родини, адже вона – мама дев'ятикласниці.

Івановська розповіла, що її донька розміщувала у соцмережах пости російською. «Я кажу доньці: «Софіє, ну як так? Для чого це?». А вона: «Мамо, хто ж мене читатиме, якщо вони всі – російськомовні?». Я їй відповідаю, що варто ставати, мовляв, такою цікавою, щоб тебе і читали, і обговорювали українською», – каже Уповноважена із захисту державної мови.

«Можливо, комусь мій досвід стане в нагоді і допоможе знайти порозуміння з підлітком. Я розповіла доньці про те, як бабуся і дідусь, щоб отримати освіту, мусили позірно відмовитися від рідної мови, як система ламала їх через коліно... Я розповіла їй про трагедії розкуркулення родини її прапрадіда, про ув'язнення її прадіда за жменю зерна, про те, як століттями нищили українську інтелігенцію. Вона сприйняла це не як сухий факт з підручника, а як особисту сімейну трагедію. І це спрацювало. Я ділилася цими історіями, бо вірю, що через родинні наративи ми можемо наблизити глобальні теми до серця наших дітей, зробити їх зрозумілими», – зазначає мовна омбудсменка.

Вона розповіла, що побачила, як у доньки з'явилася не лише гордість, а й усвідомлення важливості мови. «А найкращим результатом для мене стало те, що вона почала вести свої соціальні мережі винятково українською мовою. Це не було моїм примусом, це був її свідомий вибір, її особиста боротьба. Це живе свідчення того, що мова – це міжпоколінний місток. Вона має силу, що здатна торкнутися серця, і тоді вона стає частиною нас самих», – ділиться Олена Івановська.

За її словами, середовище підлітків часто-густо говорить російською і не демонструє тієї мовної стійкості, яку їм прищеплювали в початковій школі чи вдома. «Чому так відбувається? Тому коли ти вже не дитина, але ще й не дорослий, бо не пройшов вікової ініціації, ти кожним своїм вчинком маніфестуєш включеність в окреме, юнацьке середовище. Твій маргінальний стан завжди пробуджує дух протиріччя. Не дарма у фольклорі є так званий жанр «антимолитва», який зазвичай характерний був саме для підлітків. Це порушення норми, порушення стандартів, виклик батькам і тому, чого вони вчать. Тебе батьки водять до церкви, своїм прикладом показують, як треба молитися, а ти це перекривлюєш, щоб вийшло «по-дурному, але по-моєму», – заявляє Олена Івановська.

Омбудсменка звертає увагу на обізнаність російськомовних блогерів у віковій психології та брак критичного мислення у підростаючого покоління. «Так само і зараз: вчителька на уроці розповідає про цінність української мови, про її милозвучність та «солов'їність», але ж треба їй на перекір піти «своїм» шляхом. Крім духу протиріччя, дається взнаки і певний брак критичного мислення. Тому й споживає підліток з інтернету, з TikTokу увесь оцей хлам під назвою «російськомовний контент», який валить дітям на голову і якому нема стриму та протидії. А російськомовні блогери, мабуть, дуже добре орієнтуються у віковій психології. Недарма вони так вправно чіпляють на свій гачок наших дітей», – каже вона.

Нагадаємо, нова мовна омбудсменка Івановська зробила заяву про російську мову в Україні. На її думку, мовна політика «має бути впевненою, але не авторитарною.