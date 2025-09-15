Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Нова мовна омбудсменка розказала, як відучала доньку від російської

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
google social img telegram social img facebook social img
Нова мовна омбудсменка розказала, як відучала доньку від російської
Мовна омбудсменка розповідає, що вдома у неї звучить тільки українська мова
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Олена Івановська: «Підлітки говорять російською через дух протиріччя – такий у них вік»

Нова Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в інтервʼю «Главкому» розповіла, як їй вдалося привчити доньку спілкуватися та вести соцмережі українською. Вона розповіла їй про трагедії розкуркулення родини її прапрадіда, про ув'язнення її прадіда за жменю зерна і це спрацювало, адже донька сприйняла це не як сухий факт з підручника, а як особисту сімейну трагедію.

Олена Івановська визнала проблему: підлітки, зокрема в столиці, розмовляють російською мовою і не демонструють мовної стійкості. Уповноважена із захисту державної мови розповіла, що ця проблема стосується і її родини, адже вона – мама дев'ятикласниці.

Івановська розповіла, що її донька розміщувала у соцмережах пости російською. «Я кажу доньці: «Софіє, ну як так? Для чого це?». А вона: «Мамо, хто ж мене читатиме, якщо вони всі – російськомовні?». Я їй відповідаю, що варто ставати, мовляв, такою цікавою, щоб тебе і читали, і обговорювали українською», – каже Уповноважена із захисту державної мови.

«Можливо, комусь мій досвід стане в нагоді і допоможе знайти порозуміння з підлітком. Я розповіла доньці про те, як бабуся і дідусь, щоб отримати освіту, мусили позірно відмовитися від рідної мови, як система ламала їх через коліно...  Я розповіла їй про трагедії розкуркулення родини її прапрадіда, про ув'язнення її прадіда за жменю зерна, про те, як століттями нищили українську інтелігенцію. Вона сприйняла це не як сухий факт з підручника, а як особисту сімейну трагедію. І це спрацювало. Я ділилася цими історіями, бо вірю, що через родинні наративи ми можемо наблизити глобальні теми до серця наших дітей, зробити їх зрозумілими», – зазначає мовна омбудсменка.

Вона розповіла, що побачила, як у доньки з'явилася не лише гордість, а й усвідомлення важливості мови. «А найкращим результатом для мене стало те, що вона почала вести свої соціальні мережі винятково українською мовою. Це не було моїм примусом, це був її свідомий вибір, її особиста боротьба. Це живе свідчення того, що мова – це міжпоколінний місток. Вона має силу, що здатна торкнутися серця, і тоді вона стає частиною нас самих», – ділиться Олена Івановська.

За її словами, середовище підлітків часто-густо говорить російською і не демонструє тієї мовної стійкості, яку їм прищеплювали в початковій школі чи вдома. «Чому так відбувається? Тому коли ти вже не дитина, але ще й не дорослий, бо не пройшов вікової ініціації, ти кожним своїм вчинком маніфестуєш включеність в окреме, юнацьке середовище. Твій маргінальний стан завжди пробуджує дух протиріччя. Не дарма у фольклорі є так званий жанр «антимолитва», який зазвичай характерний був саме для підлітків. Це порушення норми, порушення стандартів, виклик батькам і тому, чого вони вчать. Тебе батьки водять до церкви, своїм прикладом показують, як треба молитися, а ти це перекривлюєш, щоб вийшло «по-дурному, але по-моєму», – заявляє Олена Івановська.

Омбудсменка звертає увагу на обізнаність російськомовних блогерів у віковій психології та брак критичного мислення у підростаючого покоління. «Так само і зараз: вчителька на уроці розповідає про цінність української мови, про її милозвучність та «солов'їність», але ж треба їй на перекір піти «своїм» шляхом. Крім духу протиріччя, дається взнаки і певний брак критичного мислення. Тому й споживає підліток з інтернету, з TikTokу увесь оцей хлам під назвою «російськомовний контент», який валить дітям на голову і якому нема стриму та протидії. А російськомовні блогери, мабуть, дуже добре орієнтуються у віковій психології. Недарма вони так вправно чіпляють на свій гачок наших дітей», – каже вона.

Нагадаємо, нова мовна омбудсменка Івановська зробила заяву про російську мову в Україні. На її думку, мовна політика «має бути впевненою, але не авторитарною. 

Читайте також:

Теги: політика українці українська мова соціальні мережі батьки Оксана Забужко столиця дитина соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Нова мовна омбудсменка розказала, як відучала доньку від російської
Нова мовна омбудсменка розказала, як відучала доньку від російської
«Закінчиш, як Фаріон». Нова мовна омбудсменка розказала, як сприймає погрози
«Закінчиш, як Фаріон». Нова мовна омбудсменка розказала, як сприймає погрози
Український журналіст, якого окупанти схопили під Києвом у 2022 році, розказав, що йому інкримінували в Росії
Український журналіст, якого окупанти схопили під Києвом у 2022 році, розказав, що йому інкримінували в Росії
Розлучення тривало сім місяців. Арестович – офіційно холостяк
Розлучення тривало сім місяців. Арестович – офіційно холостяк
Скандал у «Дії»: Костянтинівка «опинилася» в Російській Федерації
Скандал у «Дії»: Костянтинівка «опинилася» в Російській Федерації
У Дніпрі з’явився панорамний екскурсійний трамвай (фото)
У Дніпрі з’явився панорамний екскурсійний трамвай (фото)

Новини

Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Сьогодні, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Сьогодні, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Сьогодні, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua