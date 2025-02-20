Петиція про заборону російськомовної музики на стримінгах набрала потрібну кількість голосів

Петиція зʼявилася після того, як у топ-100 української музики на Apple Music у першій десятці опинилися пісні російського виконавця, що спричинило резонанс у суспільстві

У петиції пояснюється, що російськомовна музика може нести в собі шкідливі для української ідентичності ідеї та послання

Петиція про блокування музики російською мовою на стримінгових платформах в Україні назбирала необхідні 25 тис. голосів за три дні. Петиція з'явилася на сайті Кабінету міністрів 17 лютого. Станом на четвер, 20 лютого, її підписали вже майже 28 тис. користувачів.

Автор і підписанти петиції просять у уряду заборони пісень російською мовою на таких стримінгових платформах як Apple Music, Spotify тощо. Також вимагають запровадити законодавчі ініціативи для реалізації цієї заборони та проводити інформаційні кампанії, що популяризують українську музику.

У петиції пояснюється, що російськомовна музика може нести в собі шкідливі для української ідентичності ідеї та послання, містити елементи російської пропаганди та є продуктом, споживання якого фінансує країну-агресора.

Також наголошується на негативному впливі, який пісні російською можуть мати на молодь: «У сучасному світі, де молодь активно споживає музику через стримінгові платформи, важливо формувати у них правильні культурні цінності. Заборона російськомовної музики може допомогти уникнути негативного впливу на молоде покоління».

Петиція зʼявилася після того, як у топ-100 української музики на стримінгу Apple Music у першій десятці опинилися пісні російського виконавця Моргенштерна, що спричинило неабиякий резонанс у суспільстві.

скриншот: Apple Music

Раніше на сайті уряду з’явилася петиція про створення мовної поліції.

Нагадаємо, в Україні закінчився збір підписів під петицією до Кабінету Міністрів з пропозицією присвоїти докторці філологічних наук, професорці, народній депутатці Ірині Фаріон звання «Герой України» (посмертно). Петицію опублікував 24 липня Михайло Шевелюк на сайті уряду. 4 вересня, під петицією підписалося 25 тис. українців.

До слова, Денис Шмигаль у відповіді на петицію, яка набрала необхідну кількість підписів, щодо винесення на розгляд РНБО пропозиції про запровадження персональних санкцій проти Андрія Портнова, заявив, що наразі немає підстав для їх застосування.