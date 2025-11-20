Головна Країна Суспільство
Нове фото Залужного заінтригувало соцмережі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Нове фото Залужного заінтригувало соцмережі
Залужний показав нове фото
фото: Валерій Залужний/Facebook

Залужний показався у класичному костюмі

Користувачі мережі активно коментують новий знімок, який посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував у своїх соцмережах без жодного підпису. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис посла.

На знімку зображено Залужного у класичному костюмі, він стоїть біля великого вікна з видом на центр Лондона. Водночас під публікацією миттєво з’явилася хвиля коментарів.

Нове фото Залужного заінтригувало соцмережі фото 1
Нове фото Залужного заінтригувало соцмережі фото 2
Нове фото Залужного заінтригувало соцмережі фото 3
Нове фото Залужного заінтригувало соцмережі фото 4
Нове фото Залужного заінтригувало соцмережі фото 5
скриншот коментарів

Раніше посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив нове фото, на якому він позує в окулярах. Залужний показався в стильному костюмі, червоній краватці та окулярах. 

Нагадаємо, Валерій Залужний зауважив, що заклики до України та Росії зосередитися не на припиненні бойових дій, а одразу на досягненні мирної угоди є передчасними. Він також наголосив, що наразі українська дипломатія стоїть перед викликом: розуміти специфіку ведення переговорів з РФ, яка успадкувала багато рис радянської дипломатичної школи.

Також Залужний розповів, що Росія за чотири роки повномасштабної війни побудувала нову армію, яка збирає, аналізує й одразу впроваджує бойовий досвід. Нарощування боєздатності збройних сил Росії має сформувати в Європи реалістичне бачення майбутньої безпекової архітектури. 

Валерій Залужний

