«Честь представляти країну»: Трамп привітав американців з річницею своєї перемоги

Дональд Трамп привітав американців з річницею своєї перемоги на президентських виборах

Президент США Дональд Трамп привітав американців з річницею своєї перемоги на виборах 5 листопада 2024 року, назвавши її однією з «найвеличніших у історії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост Трампа в соцмережі Truth Social.

Трамп написав: «З річницею! Цього дня, 5 листопада, рік тому, ми здобули одну з найвеличніших президентських перемог в історії – така честь представляти нашу країну».

Очільник Білого дому також заявив, що економіка США «процвітає, а витрати значно падають», і наголосив, що «доступність – наша мета».

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що «багато людей» хочуть, аби він взяв участь у виборах на третій президентський термін. Однак він зазначив, що навіть не думає про це

Дональд Трамп прокоментував чутки про свою можливу участь у президентських виборах 2028 року. Після заяв його колишнього радника Стіва Беннона про ймовірність третього терміну це питання активно обговорюють у Вашингтоні. Серед можливих способів обійти конституційну заборону називають балотування на посаду віцепрезидента. Трамп зазначив, що законодавчо це йому, ймовірно, дозволено, однак робити цього він не планує.

До слова, в американського лідера запитали, кого він бачить своїм наступником, Трамп назвав імена свого віцепрезидента Джей Ді Венса, а також держсекретаря Марко Рубіо.

Прихильники президента США Дональда Трампа ініціюють зміну конституції, щоб дозволити йому балотуватися у 2028 році. Його союзники вже запропонували відповідну поправку.