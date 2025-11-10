Залужний закликав не поспішати з мирною угодою з Росією

Залужний назвав важливий елемент підготовки до переговорів з РФ

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що заклики до України та Росії зосередитися не на припиненні бойових дій, а одразу на досягненні мирної угоди є передчасними. Про це він написав в колонці для УП, передає «Главком».

«Заклики до України та Росії зосередитись не на припиненні бойових дій, а одразу на досягненні всеосяжної мирної угоди є передчасними. Повноцінна мирна угода може вимагати місяців, якщо не років, складних переговорів. Важко сказати, чи розуміють це ті, хто намагається спонукати нас до певних рішень. Проте абсолютно очевидно: наша доля у наших руках», – йдеться у колонці.

Залужний підкреслив, що «переговори залишаються одним із ключових інструментів реалізації зовнішньої політики та захисту національних інтересів України». Він також наголосив, що наразі українська дипломатія стоїть перед викликом: розуміти специфіку ведення переговорів з РФ, яка успадкувала багато рис радянської дипломатичної школи.

«Тож головним завданням сьогодні є передусім виявити особливості російської дипломатичної машини, визначити її вплив на міжнародні переговорні процеси щодо України та розробити рекомендації для системної підготовки українських переговорних команд. Ця підготовка має охоплювати опрацювання сценаріїв і тактичних варіантів, чіткий розподіл ролей у команді, вироблення лінії поведінки на випадок готовності опонента до домовленостей або навпаки – прагнення затягувати процес», – зауважив посол.

За словами Залужного, «тому важливим елементом підготовки до таких перемовин є врахування історичного досвіду, передусім радянської дипломатії, на якому й досі тримається переговорна практика російської зовнішньої політики».

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним наразі залишається складною, але Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. За словами Зеленського, президент країни-агресорки робитиме все, щоб уникнути прямої зустрічі з українською стороною.

Також Зеленський озвучив червону лінію на переговорах із Росією. Він наголосив, що Україна готова до діалогу, але жодних поступок щодо територій не буде.