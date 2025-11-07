Головна Техно Телеком
Данія заборонила дітям до 15 років користуватись соцмережами

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
фото з відкритих джерел

Діти від 13 років зможуть користуватися соцмережами лише за згодою батьків

Парламент Данії підтримав урядову пропозицію, яка обмежує користування соціальними мережами для дітей віком до 15 років. Ініціатива має на меті захистити дітей від негативного впливу інтернету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ritzau.

У Данії заборона соціальних медіа стосуватиметься дітей віком до 15 років, але за згодою батьків діти зможуть користуватись ними і з 13 років.

«Це баланс між тим, що ми вважаємо можливим за допомогою регулювання та законодавства, і тим, що має бути простір для сім'ї», – зазначила премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Фредеріксен наголосила, що нові правила мають створити баланс між законодавчим регулюванням і сімейною відповіда.льністю. За її словами, ініціатива є проривом, адже до цього не існувало законодавства, яке б регулювало використання соцмереж дітьми.

Пропозицію уряду соціал-демократів підтримали Консервативна та Радикальна партії, натомість ліва опозиція виступила проти - насамперед через положення про дозвіл користуватись соцмережами з 13 років за згоди батьків.

Нагадаємо, що Данія готувала заборону на користування соціальними мережами для дітей віком до 15 років. Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зазначила, що мобільні телефони та соцмережі шкодять психічному здоров’ю та концентрації уваги дітей, а батьки зможуть дозволяти доступ з 13 років. Фредеріксен підкреслила, що багато дітей мають труднощі з читанням та концентрацією, а на екранах вони «бачать те, що не повинна бачити жодна дитина чи підліток». 

