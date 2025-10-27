Головна Країна Здоров'я
Нове покоління утримується від сексу? Психіатриня розтлумачила новий тренд

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Нове покоління утримується від сексу? Психіатриня розтлумачила новий тренд
Цікавість до статевого життя та частота мастурбації серед цієї категорії молоді є меншими, навіть попри доступність еротичного контенту
фото: Pixnio

«Замість того, щоб займатися сексом, гортають Instagram чи тік-ток»

Сучасні дослідження підтверджують, що інтерес до сексу серед зумерів, зокрема українських, дійсно знизився порівняно з попередніми поколіннями. Цікавість до статевого життя та частота мастурбації серед цієї категорії молоді є меншими, навіть попри доступність еротичного контенту, який зазвичай був складніше отримати для міленіалів. Про це розповіла в бліц-інтерв’ю «Главкому» доктор філософії, лікар психіатр, сексолог Мирослава Дзісь.

«Навколо нас нині дуже багато збудливих – не в сексуальному сенсі – процесів, скажімо, цифровий контент, швидка зміна картинок, це часто легший спосіб отримати задоволення та стосунок, ніж реальний світ. У психотерапії це називається сублімація. Виходить, що зумери сублімують, вони «переключають» збудження. Простіше кажучи, замість того, щоб займатися сексом, гортають Instagram чи тік-ток. Втім, цифрові технології і справді відволікають від традиційних форм соціалізації, але не можуть повністю замінити потребу в інтимності», – каже вона.

Мирослава Дзісь зазначає, що додатковим фактором є зниження рівня тестостерону серед молодих людей, що також може сприяти зменшенню зацікавленості сексом. Недавні дослідження показують, що цей гормон у сучасних поколіннях значно нижчий, що пов'язано з малорухливим способом життя, стресами та екологічними проблемами.

«Так, зацікавленість сексом буде завжди, бо це справді інстинкт. Просто сучасні молоді люди можуть пізніше і менше ним цікавитися, але природньо вони будуть проходити всі стадії психосексуального розвитку.

Якщо говорити про секс із партнером, то треба акцентувати увагу на порушенні соціалізації у зумерів. Погляньте: спершу була пандемія, після неї одразу почалася повномасштабна війна.

Усе це не сприяє спілкуванню, а статеві стосунки починаються з платонічних, тобто зі спілкування, з дружби, а тоді включається еротичний компонент і тільки після цього формується навичка статевого стосунку.

І тут молоді люди не мають достатньо навичок спілкування. Відповідно, не мають навичок сексуальної взаємодії. Отже, їм буде важче реалізовувати свій статевий потяг, ніж їхнім батькам у молодому віці.

Іноді вони просто бояться і не вміють комунікувати між собою. Погодьтеся, що набагато тривожніше піти на побачення, ніж погортати стрічку соцмережі або зайти на якийсь сайт, де ти залишаєшся анонімним», – поділилась психіатриня.

До слова, в опитуванні 2022 року, проведеному Інститутом Кінсі при Університеті Індіани кожен четвертий дорослий представник покоління Z сказав, що не має сексуального досвіду. Вражаюче, але навіть популярність мастурбації серед підлітків знижується. 

