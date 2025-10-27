Нове покоління утримується від сексу? Психіатриня розтлумачила новий тренд

Цікавість до статевого життя та частота мастурбації серед цієї категорії молоді є меншими, навіть попри доступність еротичного контенту

«Замість того, щоб займатися сексом, гортають Instagram чи тік-ток»

Сучасні дослідження підтверджують, що інтерес до сексу серед зумерів, зокрема українських, дійсно знизився порівняно з попередніми поколіннями. Цікавість до статевого життя та частота мастурбації серед цієї категорії молоді є меншими, навіть попри доступність еротичного контенту, який зазвичай був складніше отримати для міленіалів. Про це розповіла в бліц-інтерв’ю «Главкому» доктор філософії, лікар психіатр, сексолог Мирослава Дзісь.

«Навколо нас нині дуже багато збудливих – не в сексуальному сенсі – процесів, скажімо, цифровий контент, швидка зміна картинок, це часто легший спосіб отримати задоволення та стосунок, ніж реальний світ. У психотерапії це називається сублімація. Виходить, що зумери сублімують, вони «переключають» збудження. Простіше кажучи, замість того, щоб займатися сексом, гортають Instagram чи тік-ток. Втім, цифрові технології і справді відволікають від традиційних форм соціалізації, але не можуть повністю замінити потребу в інтимності», – каже вона.

Мирослава Дзісь зазначає, що додатковим фактором є зниження рівня тестостерону серед молодих людей, що також може сприяти зменшенню зацікавленості сексом. Недавні дослідження показують, що цей гормон у сучасних поколіннях значно нижчий, що пов'язано з малорухливим способом життя, стресами та екологічними проблемами.

«Так, зацікавленість сексом буде завжди, бо це справді інстинкт. Просто сучасні молоді люди можуть пізніше і менше ним цікавитися, але природньо вони будуть проходити всі стадії психосексуального розвитку.

Якщо говорити про секс із партнером, то треба акцентувати увагу на порушенні соціалізації у зумерів. Погляньте: спершу була пандемія, після неї одразу почалася повномасштабна війна.

Усе це не сприяє спілкуванню, а статеві стосунки починаються з платонічних, тобто зі спілкування, з дружби, а тоді включається еротичний компонент і тільки після цього формується навичка статевого стосунку.

І тут молоді люди не мають достатньо навичок спілкування. Відповідно, не мають навичок сексуальної взаємодії. Отже, їм буде важче реалізовувати свій статевий потяг, ніж їхнім батькам у молодому віці.

Іноді вони просто бояться і не вміють комунікувати між собою. Погодьтеся, що набагато тривожніше піти на побачення, ніж погортати стрічку соцмережі або зайти на якийсь сайт, де ти залишаєшся анонімним», – поділилась психіатриня.

До слова, в опитуванні 2022 року, проведеному Інститутом Кінсі при Університеті Індіани кожен четвертий дорослий представник покоління Z сказав, що не має сексуального досвіду. Вражаюче, але навіть популярність мастурбації серед підлітків знижується.