Залужний змінив образ (фото)

Посол з’явився на новому фото в стильному костюмі, червоній краватці та окулярах

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав нове фото, на якому він позує в окулярах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

Залужний з’явився на новому фото в стильному костюмі, червоній краватці та окулярах.

фото: Валерій Залужний/Facebook

фото: Валерій Залужний/Facebook

Це не перший раз, коли Залужного можна побачити в такому образі – ще у 2024 році він показувався в окулярах. Як зазначають ЗМІ, він носить їх із 2019 року, хоча на офіційних фото це видно нечасто.

фото: Валерій Залужний/Facebook

Раніше Валерій Залужний зауважив, що заклики до України та Росії зосередитися не на припиненні бойових дій, а одразу на досягненні мирної угоди є передчасними. Він також наголосив, що наразі українська дипломатія стоїть перед викликом: розуміти специфіку ведення переговорів з РФ, яка успадкувала багато рис радянської дипломатичної школи.

Також Залужний розповів, що Росія за чотири роки повномасштабної війни побудувала нову армію, яка збирає, аналізує й одразу впроваджує бойовий досвід. Нарощування боєздатності збройних сил Росії має сформувати в Європи реалістичне бачення майбутньої безпекової архітектури.