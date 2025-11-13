Залужний змінив образ (фото)
Посол з’явився на новому фото в стильному костюмі, червоній краватці та окулярах
Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав нове фото, на якому він позує в окулярах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.
Залужний з’явився на новому фото в стильному костюмі, червоній краватці та окулярах.
Це не перший раз, коли Залужного можна побачити в такому образі – ще у 2024 році він показувався в окулярах. Як зазначають ЗМІ, він носить їх із 2019 року, хоча на офіційних фото це видно нечасто.
Раніше Валерій Залужний зауважив, що заклики до України та Росії зосередитися не на припиненні бойових дій, а одразу на досягненні мирної угоди є передчасними. Він також наголосив, що наразі українська дипломатія стоїть перед викликом: розуміти специфіку ведення переговорів з РФ, яка успадкувала багато рис радянської дипломатичної школи.
Також Залужний розповів, що Росія за чотири роки повномасштабної війни побудувала нову армію, яка збирає, аналізує й одразу впроваджує бойовий досвід. Нарощування боєздатності збройних сил Росії має сформувати в Європи реалістичне бачення майбутньої безпекової архітектури.
