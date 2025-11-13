Головна Скотч Фото
search button user button menu button

Залужний змінив образ (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Залужний виклав світлину в окулярах
колаж: glavcom.ua (фото: Валерій Залужний/Facebook)

Посол з’явився на новому фото в стильному костюмі, червоній краватці та окулярах

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав нове фото, на якому він позує в окулярах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

Залужний з’явився на новому фото в стильному костюмі, червоній краватці та окулярах. 

Залужний змінив образ (фото) фото 1
фото: Валерій Залужний/Facebook
Залужний змінив образ (фото) фото 2
фото: Валерій Залужний/Facebook

Це не перший раз, коли Залужного можна побачити в такому образі – ще у 2024 році він показувався в окулярах. Як зазначають ЗМІ, він носить їх із 2019 року, хоча на офіційних фото це видно нечасто.

Залужний змінив образ (фото) фото 3
фото: Валерій Залужний/Facebook

Раніше Валерій Залужний зауважив, що заклики до України та Росії зосередитися не на припиненні бойових дій, а одразу на досягненні мирної угоди є передчасними. Він також наголосив, що наразі українська дипломатія стоїть перед викликом: розуміти специфіку ведення переговорів з РФ, яка успадкувала багато рис радянської дипломатичної школи.

Також Залужний розповів, що Росія за чотири роки повномасштабної війни побудувала нову армію, яка збирає, аналізує й одразу впроваджує бойовий досвід. Нарощування боєздатності збройних сил Росії має сформувати в Європи реалістичне бачення майбутньої безпекової архітектури. 

Теги: Валерій Залужний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Науковець Леонід Пшеничнов, якого затримала російська влада в тимчасово окупованому Криму
Дипломатичний скандал в Австралії. Росія затримала українського вченого перед конференцією
20 жовтня, 13:47
Валерій Залужний вважає, що Росія поступово вчиться та покращує свої можливості
Залужний зробив комплімент російській армії
21 жовтня, 13:31
Ніл Кромптон працював послом в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія
Великобританія призначила нового посла в Україні
22 жовтня, 17:18
Посол Василь Мирошниченко висловив глибоку вдячність кожному, хто продовжує підтримувати Україну
Україна відзначила нагородами новозеландських політиків та активістів
26 жовтня, 11:42
Вітакер поділився світлинами зі своєї поїздки
Візит в Україну відкрив мені очі – посол США при НАТО
7 листопада, 04:25
Пол Беллентайн зустрівся з президентом
Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів (фото)
5 листопада, 19:18

Фото

Залужний змінив образ (фото)
Залужний змінив образ (фото)
Названо найкрасивішу дівчину на Землі. Яке місце посіла українка (фото)
Названо найкрасивішу дівчину на Землі. Яке місце посіла українка (фото)
Тимошенко змінила імідж (фото)
Тимошенко змінила імідж (фото)
На ювілейних концертах Могилевської вперше на публіці засвітився її новий чоловік (фото)
На ювілейних концертах Могилевської вперше на публіці засвітився її новий чоловік (фото)
У Новій Зеландії вийшов перший календар із пожежницями без футболок (фото)
У Новій Зеландії вийшов перший календар із пожежницями без футболок (фото)
Данська пивоварня створила пляшку пива розміром із рисове зернятко
Данська пивоварня створила пляшку пива розміром із рисове зернятко

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Вчора, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua