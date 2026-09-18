Україна відкрила новий пункт пропуску на кордоні з Румунією

КПП «Біла Церква – Сігету-Мармацієй» розташований на українсько-румунському кордоні в Закарпатській області та з'єднує однойменні населені пункти двох країн

КПП «Біла Церква – Сігету-Мармацієй» працюватиме цілодобово

Кабінет Міністрів України розпорядився відкрити новий автомобільний пункт пропуску «Біла Церква – Сігету-Мармацієй» на українсько-румунському кордоні в Закарпатській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову уряду від 17 вересня.

Новий пункт пропуску запрацює з використанням тимчасової інфраструктури. Через нього дозволять рух пасажирських транспортних засобів із максимальною дозволеною масою до 3,5 тонни. КПП матиме постійний режим функціонування та працюватиме цілодобово.

скриншот із Google Maps

До завершення будівництва постійної інфраструктури пункт пропуску працюватиме в межах об'єкта «Будівництво міжнародного пункту пропуску на українсько-румунському державному кордоні між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету-Мармацієй (Румунія) з під'їзними шляхами до автодорожнього прикордонного мосту у Закарпатській області».

Державній прикордонній службі та Державній митній службі уряд доручив забезпечити роботу відповідних підрозділів у новому пункті пропуску.

Нагадаємо, з 20 вересня на українсько-польському кордоні тимчасово припинять пропуск пасажирських автобусів через пункт «Шегині – Медика» на виїзд з України. Обмеження запровадять через ремонтні роботи на польському боці.

Автобуси перенаправлятимуть через пункти «Смільниця – Кросценко», «Нижанковичі – Мальховіце» та «Краківець – Корчова». Регулярні автобусні маршрути, які передбачають перетин кордону через «Шегині – Медика», скасовувати не доведеться.