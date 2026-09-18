Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Україна відкрила новий пункт пропуску на кордоні з Румунією

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Україна відкрила новий пункт пропуску на кордоні з Румунією
КПП «Біла Церква – Сігету-Мармацієй» розташований на українсько-румунському кордоні в Закарпатській області та з'єднує однойменні населені пункти двох країн
фото: 24tv.ua

КПП «Біла Церква – Сігету-Мармацієй» працюватиме цілодобово

Кабінет Міністрів України розпорядився відкрити новий автомобільний пункт пропуску «Біла Церква – Сігету-Мармацієй» на українсько-румунському кордоні в Закарпатській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову уряду від 17 вересня.

Новий пункт пропуску запрацює з використанням тимчасової інфраструктури. Через нього дозволять рух пасажирських транспортних засобів із максимальною дозволеною масою до 3,5 тонни. КПП матиме постійний режим функціонування та працюватиме цілодобово.

Україна відкрила новий пункт пропуску на кордоні з Румунією фото 1
скриншот із Google Maps

До завершення будівництва постійної інфраструктури пункт пропуску працюватиме в межах об'єкта «Будівництво міжнародного пункту пропуску на українсько-румунському державному кордоні між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету-Мармацієй (Румунія) з під'їзними шляхами до автодорожнього прикордонного мосту у Закарпатській області».

Державній прикордонній службі та Державній митній службі уряд доручив забезпечити роботу відповідних підрозділів у новому пункті пропуску.

Нагадаємо, з 20 вересня на українсько-польському кордоні тимчасово припинять пропуск пасажирських автобусів через пункт «Шегині – Медика» на виїзд з України. Обмеження запровадять через ремонтні роботи на польському боці.

Автобуси перенаправлятимуть через пункти «Смільниця – Кросценко», «Нижанковичі – Мальховіце» та «Краківець – Корчова». Регулярні автобусні маршрути, які передбачають перетин кордону через «Шегині – Медика», скасовувати не доведеться.

Читайте також:

Теги: Румунія Україна кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внесення Прапора Незалежності України до стін Верховної Ради України, 24 серпня 1991 року
Батьки Незалежності. Хто з політиків отримає почесний статус? Тема №1
22 серпня, 12:15
За словами істориків, зміна спирається на археологічні дослідження
Старіший на 250 років: Дніпро отримав нову офіційну дату заснування
21 серпня, 01:13
Депутат наголосив, що йдеться саме про адміністративні механізми, а не про силові методи
Ухилянтам можуть обмежити доступ до держпослуг: нардеп розповів деталі
27 серпня, 17:37
Потреба у новому номіналі виникла через сукупність економічних змін
Сьогодні в Україні починає обіг банкнота 2000 грн
4 вересня, 06:10
Україні не вистачає $32,6 млрд на 2027 рік
Бюджет України опинився у найскладнішій ситуації від початку вторгнення – Мінфін
4 вересня, 18:12
У серпні українці купували електромобілів майже вдвічі менше, ніж торік
Електромобілі в Україні втратили популярність: статистика за серпень
8 вересня, 10:41
За його словами, зараз уряд змушений визначати пріоритетність платежів
Міністр фінансів попередив про можливі затримки соціальних виплат українцям
10 вересня, 15:35
Попри масштабні втрати, Москва не відмовилася від своїх цілей у війні
Британська розвідка назвала масштаб втрат російської армії у війні проти України
11 вересня, 20:12
За 200 км від України з'явилася нова база російських «Гераней»
Росія розгорнула нову базу реактивних «Гераней» поблизу України
14 вересня, 19:51

Суспільство

Україна відкрила новий пункт пропуску на кордоні з Румунією
Україна відкрила новий пункт пропуску на кордоні з Румунією
«Укрзалізниця» пояснила нові правила руху потягів під час тривог
«Укрзалізниця» пояснила нові правила руху потягів під час тривог
Скільки броньованих медеваків потрібно фронту? Командування Медичних сил назвало потребу
Скільки броньованих медеваків потрібно фронту? Командування Медичних сил назвало потребу
ТрО готує кадровий резерв командирів бригад: дев’ять офіцерів завершили навчання
ТрО готує кадровий резерв командирів бригад: дев’ять офіцерів завершили навчання
В окупованих Олешках у лікарні залишилося працювати четверо медиків
В окупованих Олешках у лікарні залишилося працювати четверо медиків
РФ навмисно пошкоджує лінії електропостачання ЗАЕС: докази від Greenpeace
РФ навмисно пошкоджує лінії електропостачання ЗАЕС: докази від Greenpeace

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
163K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 вересня 2026
135K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
89K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори

Новини

В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua