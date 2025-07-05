Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Новопризначений очільник Українського інституту національної пам’яті пояснив, чому його боїться Москва

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
google social img telegram social img facebook social img
Новопризначений очільник Українського інституту національної пам’яті пояснив, чому його боїться Москва
Олександр Алфьоров окреслив напрямки роботи УІНП та розповів про інформаційні атаки з боку Росії
фото: Facebook / Олександр Алфьоров

Алфьоров розповів, як Інститут протидіятиме імперським наративам Росії

Новий голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров заявив, що одразу після його призначення російські ресурси почали масовану кампанію дискредитації проти нього. За його словами, Інститут і надалі «говоритиме правду, ламатиме імперські міфи, називатиме речі своїми іменами й виводитиме на світло історичні факти – такими, якими вони є». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook-сторінку Олександра Алфьорова.

«Друзі, не встиг я завершити перший робочий день в Українському інституті національної памʼяті, як російські ресурси запустили хвилю фейків, маніпуляцій і старих заготовок. Понад 1000 публікацій англійською, німецькою, італійською, іспанською, польською, французькою, грецькою, фінською, румунською, болгарською, чеською, словацькою, словенською, португальською, нідерландською, угорською, турецькою, арабською...», – написав Алфьоров.

Олександр Алфьоров пояснив, що Москва боїться правди про українську історію
Олександр Алфьоров пояснив, що Москва боїться правди про українську історію
фото: Facebook / Олександр Алфьоров

За його словами, російська пропаганда зліпила з нього «неонациста» за звичним сценарієм: «вирване з контексту, перекручене, подекуди – просто вигадане». Він подякував порталу Spravdi за розслідування російських фейків про нього.

«Як це відбувається: «новини» поширюють проросійські канали на Заході, звідти підхоплюють російські ЗМІ, а далі – улюблений метод гібридної війни: запуск фейку у внутрішній український інфопростір через підставні акаунти, сумнівні платформи і недоброчесні видання», – зазначив Алфьоров.

Він наголосив, що це частина інформаційної війни Росії та окреслив тези, які важливо розуміти:
• Росія боїться історичної правди.
• Росія боїться Українського інституту національної пам’яті, який протидіє її брехливим імперським наративам.
• Росія боїться всього, що формує українську ідентичність і свідомість.

«Історична пам’ять – це теж фронт. І ми його тримаємо. Слава Україні!» – підсумував Алфьоров.

Очільник УІНП також оприлюднив п’ять напрямків трансформації та роботи Інституту:

  • Сильна відкрита інституція. «Зміцнюємо інституційну сталість і спроможності Українського інституту національної пам’яті. Посилити компетенції Інституту. Укріпити авторитет УІНП у суспільстві через відкритість, фаховість, аргументованість і чесний діалог. Замість нав’язування – аргументоване роз’яснення. Замість пропаганди – критичне мислення».
  • Центр творення і ефективної співпраці. «Робимо УІНП ефективним державним «мозковим центром» і провідним майданчиком дискусій про національну пам’ять. Продовжувати та примножувати розвиток меморіалізації російсько-української війни. Відновити і посилити зв’язки з іншими органами державної влади та інституціями. Зміцнити горизонтальні зв’язки з експертним середовищем та громадянським суспільством».
  • Сильна інклюзивна національна пам’ять. «Популяризуємо тисячолітню історію українського народу, не озираючись на сторічні російські наративи. Розповісти про історію України без огляду на Схід, так, ніби Росії ніколи не існувало. Посилити взаємну інтегрованість пам’ятей України та Європи. Ми не йдемо до Європи – ми повертаємось додому».
  • Активна комунікація і протидія ворожим наративам. «Посилюємо УІНП в інформаційному середовищі. Говорити про історію зрозумілою мовою. Підтримати державу в ефективній протидії російській пропаганді та дезінформації».
  • Широка контекстуальна рамка історії. «Говоримо не лише про історію України у ХХ столітті, а й фокусуємось на інших періодах української історії. Оприявнити для суспільства тисячолітню традицію українського державотворення і її тяглість».
Очільник УІНП окреслив візію наступної роботи
Очільник УІНП окреслив візію наступної роботи
фото: Facebook / Олександр Алфьоров

Алфьоров додав, що розширені вектори роботи, стратегічні цілі та ключові завдання Інституту будуть представлені згодом.

Раніше «Главком» повідомляв, що Кабінет Міністрів 27 червня призначив історика Олександра Алфьорова очільником Українського інституту національної пам’яті. Як відомо, до грудня 2024 року цю посаду займав Антон Дробович.

З 2010 року Олександр Алфьоров був науковим співробітником Інституту історії України НАН України. Він є автором, співавтором та упорядником 15 книг і понад 100 наукових статей.

Варто зазначити, що в травні 2024 року  історик Олександр Алфьоров дав інтерв’ю «Главкому». 

Також «Главком» інформував, що у грудні 2024 року Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив звільнити з посади голови Українського інституту національної пам’яті Антона Дробовича. 

Читайте також:

Теги: Москва Олександр Алфьоров Український інститут національної пам'яті

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін створює підґрунтя для зриву перемовин, заявляючи про нелігітимність Зеленського
ISW: Путін дискредитує Зеленського, щоб уникнути мирних домовленостей
20 червня, 04:44
Мединський: Україна «розгойдує громадську думку» через обмін загиблими
Росія передає Україні тіла... своїх військових. Помічник Путіна відреагував
21 червня, 02:49
Росія заселяє окуповану Україну своїми громадянами
ISW: Москва переселяє росіян до окупованої України, обіцяючи землю й відпочинок
1 липня, 05:47
Володимир Мединський очолював делегацію країни-агресора РФ на переговорах з Україною у Стамбулі
Путінський переговірник лякає Україну новими територіальними втратами: деталі
11 червня, 11:37
Російський літак летів з Москви до грузинського Батумі
У російського літака під час польоту відірвалася обшивка двигуна (відео)
16 червня, 21:20
Трамп має свою теорію щодо початку війни в Україні
«Війни в Україні не було б якби...»: Трамп висунув нову теорію
17 червня, 10:06
Зустріч Трампа і Путіна можлива «будь-якої миті»
Кремль розкрив деталі можливої зустрічі Трампа і Путіна
29 червня, 15:44
Під атакою дронів опинилась Москва та Підмосков’я (відео)
Під атакою дронів опинилась Москва та Підмосков’я (відео)
Вчора, 06:50
Путін і Трамп продовжують вести приватні теелфонні розмови
Трамп і Путін хочуть усунути Європу від переговорів щодо України – La Stampa
Вчора, 16:22

Суспільство

Новопризначений очільник Українського інституту національної пам’яті пояснив, чому його боїться Москва
Новопризначений очільник Українського інституту національної пам’яті пояснив, чому його боїться Москва
У Львові зафіксували найнижчу температуру за 51 рік
У Львові зафіксували найнижчу температуру за 51 рік
На фронті поліг учасник АТО зі Львова. Згадаймо Романа Подлевського
На фронті поліг учасник АТО зі Львова. Згадаймо Романа Подлевського
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 5 липня
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 5 липня
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Обмін полоненими, розмова Зеленського та Трампа. Головне за 4 липня
Обмін полоненими, розмова Зеленського та Трампа. Головне за 4 липня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 липня: ситуація на фронті
195K
На фронті з'явилися рідкісні тварини, яких десятиліттями не бачили в Україні: пояснення екологів
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 липня 2025
52K
Безпрецедентний випадок: Як чоловік з КНДР перетнув найукріпленіший кордон світу
28K
«Українські вертольоти» заявляють про атаку. До президента звернувся колектив компанії, ветерани та родини загиблих військових
9289
Затримано 17-річного випускника школи, який коригував масовані атаки окупантів по Києву

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua