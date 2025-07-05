Новопризначений очільник Українського інституту національної пам’яті пояснив, чому його боїться Москва

Олександр Алфьоров окреслив напрямки роботи УІНП та розповів про інформаційні атаки з боку Росії

Алфьоров розповів, як Інститут протидіятиме імперським наративам Росії

Новий голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров заявив, що одразу після його призначення російські ресурси почали масовану кампанію дискредитації проти нього. За його словами, Інститут і надалі «говоритиме правду, ламатиме імперські міфи, називатиме речі своїми іменами й виводитиме на світло історичні факти – такими, якими вони є». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook-сторінку Олександра Алфьорова.

«Друзі, не встиг я завершити перший робочий день в Українському інституті національної памʼяті, як російські ресурси запустили хвилю фейків, маніпуляцій і старих заготовок. Понад 1000 публікацій англійською, німецькою, італійською, іспанською, польською, французькою, грецькою, фінською, румунською, болгарською, чеською, словацькою, словенською, португальською, нідерландською, угорською, турецькою, арабською...», – написав Алфьоров.

Олександр Алфьоров пояснив, що Москва боїться правди про українську історію фото: Facebook / Олександр Алфьоров

За його словами, російська пропаганда зліпила з нього «неонациста» за звичним сценарієм: «вирване з контексту, перекручене, подекуди – просто вигадане». Він подякував порталу Spravdi за розслідування російських фейків про нього.

«Як це відбувається: «новини» поширюють проросійські канали на Заході, звідти підхоплюють російські ЗМІ, а далі – улюблений метод гібридної війни: запуск фейку у внутрішній український інфопростір через підставні акаунти, сумнівні платформи і недоброчесні видання», – зазначив Алфьоров.

Він наголосив, що це частина інформаційної війни Росії та окреслив тези, які важливо розуміти:

• Росія боїться історичної правди.

• Росія боїться Українського інституту національної пам’яті, який протидіє її брехливим імперським наративам.

• Росія боїться всього, що формує українську ідентичність і свідомість.

«Історична пам’ять – це теж фронт. І ми його тримаємо. Слава Україні!» – підсумував Алфьоров.

Очільник УІНП також оприлюднив п’ять напрямків трансформації та роботи Інституту:

Сильна відкрита інституція. «Зміцнюємо інституційну сталість і спроможності Українського інституту національної пам’яті. Посилити компетенції Інституту. Укріпити авторитет УІНП у суспільстві через відкритість, фаховість, аргументованість і чесний діалог. Замість нав’язування – аргументоване роз’яснення. Замість пропаганди – критичне мислення».

Центр творення і ефективної співпраці. «Робимо УІНП ефективним державним «мозковим центром» і провідним майданчиком дискусій про національну пам’ять. Продовжувати та примножувати розвиток меморіалізації російсько-української війни. Відновити і посилити зв’язки з іншими органами державної влади та інституціями. Зміцнити горизонтальні зв’язки з експертним середовищем та громадянським суспільством».

Сильна інклюзивна національна пам’ять. «Популяризуємо тисячолітню історію українського народу, не озираючись на сторічні російські наративи. Розповісти про історію України без огляду на Схід, так, ніби Росії ніколи не існувало. Посилити взаємну інтегрованість пам’ятей України та Європи. Ми не йдемо до Європи – ми повертаємось додому».

Активна комунікація і протидія ворожим наративам. «Посилюємо УІНП в інформаційному середовищі. Говорити про історію зрозумілою мовою. Підтримати державу в ефективній протидії російській пропаганді та дезінформації».

Широка контекстуальна рамка історії. «Говоримо не лише про історію України у ХХ столітті, а й фокусуємось на інших періодах української історії. Оприявнити для суспільства тисячолітню традицію українського державотворення і її тяглість».

Очільник УІНП окреслив візію наступної роботи фото: Facebook / Олександр Алфьоров

Алфьоров додав, що розширені вектори роботи, стратегічні цілі та ключові завдання Інституту будуть представлені згодом.



Раніше «Главком» повідомляв, що Кабінет Міністрів 27 червня призначив історика Олександра Алфьорова очільником Українського інституту національної пам’яті. Як відомо, до грудня 2024 року цю посаду займав Антон Дробович.

З 2010 року Олександр Алфьоров був науковим співробітником Інституту історії України НАН України. Він є автором, співавтором та упорядником 15 книг і понад 100 наукових статей.

Варто зазначити, що в травні 2024 року історик Олександр Алфьоров дав інтерв’ю «Главкому».

Також «Главком» інформував, що у грудні 2024 року Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив звільнити з посади голови Українського інституту національної пам’яті Антона Дробовича.