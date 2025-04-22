«Довгі переговори вдень і вночі». Зеленський прокоментував роботу над угодою про копалини

«Робота (над угодою – «Главком») іде вдень і вночі, це довгі переговори», – сказав президент

Як з американського, так і з українського боку над угодою працюють американські юридичні компанії

Президент України Володимир Зеленський назвав підписаний меморандум щодо корисних копалин перемогою України і США і першим кроком до детальної угоди. Про це глава держави заявив на пресконференції, повідомив кореспондент «Главкома».

«Робота (над угодою – «Главком») іде вдень і вночі, це довгі переговори», – сказав президент.

За його словами, як з американського, так і з українського боку над угодою працюють американські юридичні компанії. «З нашого боку це компанія, яку підтримує Білий дім, аби нас ні в чому не звинувачували», – уточнив гарант.

Нагадаємо, Україна та США в онлайн-режимі підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про корисні копалини.

«Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам», – написала Свириденко. Варто зазначити, що це ще не фінальний документ, це лише меморандум про намір підписати угоду.

Згодом уряд опублікував текст меморандуму щодо угоди про корисні копалини.

Офіційно документ називається «Меморандумом про наміри між Урядом Сполучених Штатів Америки та Урядом України щодо завершення укладення формальної угоди про економічне партнерство та фонд інвестицій у відбудову».

Урядовці зауважують, що у меморандумі зазначено, що США надали значну фінансову та матеріальну підтримку Україні від початку повномасштабного російського вторгнення, а тепер прагнуть інвестувати разом з Україною у вільну, суверенну та безпечну Україну, створивши фонд інвестицій у відбудову як частину економічного партнерства.

Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила про «позитивний новий крок» зі Сполученими Штатами Америки щодо угоди про економічне партнерство та створення фонду інвестицій у відбудову України (угоди про корисні копалини).