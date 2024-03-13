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Ворожий удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих значно зросла

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ворожий удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих значно зросла
Окупанти вдарили керованою авіаційною ракетою по багатоповерхівці
фото: Telegram/Сергій Лисак

Госпіталізовано понад два десятки людей

Кількість постраждалих через атаку росіян по Кривому Рогу зросла до 44 осіб. Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Кількість поранених зросла до 44. Госпіталізовано понад два десятки людей.

«Після вечірньої атаки ворога там вісім «важких». Серед них троє дітей, у тому числі 4-річний хлопчик. Молодшим постраждалим від російського терору немає й року. Це 2-місячний хлопчик та 11-місячна дівчинка», – повідомив Лисак.

Як повідомлялося, у Кривому Розі рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи після російського удару по багатоповерхівці, в результаті якого загинули троє людей.

Нагадаємо, російські окупанти 12 березня, завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок цього почалася пожежа у багатоповерхівці.

У результаті ворожого удару російських окупантів по Кривому Рогу загинуло вже троє людей. Згодом глава МВС Ігор Клименко повідомив, що також відомо про 38-х поранених.

Нагадаємо, триває 748-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав дев'ять ракетних та 73 авіаційних удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: пожежа окупанти рятувальники Ігор Клименко ворог Кривий Ріг

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