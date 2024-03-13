Ворожий удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих значно зросла

Госпіталізовано понад два десятки людей

Кількість постраждалих через атаку росіян по Кривому Рогу зросла до 44 осіб. Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Кількість поранених зросла до 44. Госпіталізовано понад два десятки людей.

«Після вечірньої атаки ворога там вісім «важких». Серед них троє дітей, у тому числі 4-річний хлопчик. Молодшим постраждалим від російського терору немає й року. Це 2-місячний хлопчик та 11-місячна дівчинка», – повідомив Лисак.

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Як повідомлялося, у Кривому Розі рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи після російського удару по багатоповерхівці, в результаті якого загинули троє людей.

Нагадаємо, російські окупанти 12 березня, завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок цього почалася пожежа у багатоповерхівці.

У результаті ворожого удару російських окупантів по Кривому Рогу загинуло вже троє людей. Згодом глава МВС Ігор Клименко повідомив, що також відомо про 38-х поранених.

Нагадаємо, триває 748-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав дев'ять ракетних та 73 авіаційних удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.