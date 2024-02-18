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Обстріл Краматорська та Слов'янська: кількість загиблих зросла до чотирьох (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Обстріл Краматорська та Слов'янська: кількість загиблих зросла до чотирьох (фото)
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів Краматорська та Слов'янська
фото: ДСНС

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено понад 20 будинків, загинули троє родичів і сторож

Кількість загиблих внаслідок вчорашніх ворожих ударів по Краматорську та Слов'янську зросла до чотирьох. Рятувальники дістали з-під завалів тіло сторожа школи та рештки тіла бабусі загиблого хлопця. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Внаслідок ракетного удару по середмістю Слов’янська зазнало руйнувань приміщення, у якому був пункт незламності і соціальна їдальня. У той час в охопленій вогнем будівлі перебував сторож. Імовірно, його тіло сьогодні вранці виявили серед завалів рятувальники.

Крім того, у Краматорську мішенню для окупантів став приватний житловий будинок, де перебували троє цивільних. Загинула 46-річна мати та її 23-річний син – їх тіла деблокували рятувальники. Також знайдені рештки тіла, ймовірно, бабусі загиблого юнака.

Також до лікарні потрапило подружжя пенсіонерів, які зазнали травм у власній оселі – це чоловік віком 78 років та його 75-річна дружина.

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Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів Краматорська та Слов'янська
фото: Донецька обласна прокуратура, ДСНС

Загалом уламками засобів ураження й вибуховими хвилями пошкоджено понад 20 будинків та автомобіль.

Нагадаємо, що ввечері 17 лютого російські загарбники завдали ударів по Донецькій області. Під вогнем опинилися Слов'янськ і Краматорськ.

По Краматорську росіяни випустили три ракети. Поцілили у промзону та приватний сектор. Раніше повідомлялося про щонайменше двох загиблих. Загалом у місті зруйновано два будинки, пошкоджено ще 23. У Слов'янську снаряд влучив у школу. 

Триває 725-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойові зіткнення. 

Теги: обстріл Слов’янськ Донеччина війна

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