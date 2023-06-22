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На Херсонщині почався спалах гепатиту А – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Херсонщині почався спалах гепатиту А – Генштаб
На Херсонщині існує загроза поширення вірусних хвороб
фото: пресслужба ДСНС

На тимчасово захопленій території Херсонської області різко погіршилась санітарно-епідеміологічна ситуація

Після підриву росіянами Каховської ГЕС санітарно-епідеміологічна ситуація на окупованих територіях Херсонської області значно погіршилася. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Як зазначається, підрив ГЕС призвів до того, що в низці населених пунктів на тимчасово захопленій території Херсонської області різко погіршилась санітарно-епідеміологічна ситуація.

Відсутність у цивільного населення доступу до належного медичного забезпечення та якісної води призвів до спалаху вірусного гепатиту А, також існує загроза поширення інших вірусних хвороб.

«Своєю чергою російські окупанти не визнають збільшення кількості захворюваності та навпаки намагаються це приховати. Заходів зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні не проводять», – повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, всесвітньовідомий проєктувальник гідроспоруд Юрій Ландау оцінив наслідки російського теракту на Каховській ГЕС.

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Теги: окупанти Генштаб Херсонщина населення Каховська ГЕС Юрій Ландау хвороби

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