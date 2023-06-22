На Херсонщині почався спалах гепатиту А – Генштаб

На тимчасово захопленій території Херсонської області різко погіршилась санітарно-епідеміологічна ситуація

Після підриву росіянами Каховської ГЕС санітарно-епідеміологічна ситуація на окупованих територіях Херсонської області значно погіршилася. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Як зазначається, підрив ГЕС призвів до того, що в низці населених пунктів на тимчасово захопленій території Херсонської області різко погіршилась санітарно-епідеміологічна ситуація.

Відсутність у цивільного населення доступу до належного медичного забезпечення та якісної води призвів до спалаху вірусного гепатиту А, також існує загроза поширення інших вірусних хвороб.

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«Своєю чергою російські окупанти не визнають збільшення кількості захворюваності та навпаки намагаються це приховати. Заходів зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні не проводять», – повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, всесвітньовідомий проєктувальник гідроспоруд Юрій Ландау оцінив наслідки російського теракту на Каховській ГЕС.