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Прикордонники суттєво посилять укріплення в одній з областей

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прикордонники суттєво посилять укріплення в одній з областей
Землі Чорнобильського заповідника вздовж держкордону будуть передані Держприкордонслужбі для оборони
фото ілюстративне

Прикордонники будуть проводити будівництво, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік

Частину земель Чорнобильського заповідника біля кордону буде передана прикордонникам. Там облаштують оборонні укріплення.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Зазначається, що загальна потреба землевідведення уздовж кордону складає понад 23 тис. гектарів. Понад 2 тис. гектарів – це землі природно-заповідного фонду, які віддадуть військовим частинам Державної прикордонної служби.

Прикордонники будуть проводити будівництво, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій на цих територіях.

Як зазначається, вже підготовлений проєкт указу президента України щодо зміни меж території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Наразі документ проходить погодження в центральних органах виконавчої влади.

В МВС додають, що прикордонникам у постійне користування надаються земельні ділянки шириною 30-50 метрів уздовж кордону на суші та по берегу української частини річки, озера та іншої водойми. Біля кордону з Росією та Білоруссю ширина такої ділянки до двох кілометрів.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України за дорученням президента Володимира Зеленського виділив рекордну суму для будівництва фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку. Йдеться про понад 1,3 млрд грн.Очільника Запорізької ОВА уточнив, що відповідне будівництво проводять зранку і продовжують пізно ввечері.

Як повідомлялося, що в України нема потужної лінії оборони під Авдіївкою, росіяни йдуть уперед. 

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Теги: прикордонники Чорнобильська зона

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