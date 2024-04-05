Росія намагається зламати роботу європейської залізниці, – Financial Times

Москву підозрюють у тисячах спроб послабити європейські транспортні системи після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Москву підозрюють у хакерських атаках на мережі чеського національного залізничного оператора та залізничні компанії в Латвії, Литві, Румунії й Естонії. Міністр транспорту Чеської Республіки Мартін Купка заявив, що Росія робить численні спроби втрутитися в роботу європейських залізничних мереж у рамках кампанії з дестабілізації Євросоюзу і саботування критичної інфраструктури.

Як повідомляє Financial Times, Купка поділився, що Москву підозрюють у тисячах спроб послабити європейські транспортні системи після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Згідно першого звіту агентства ЄС з кібербезпеки щодо загрози для транспорту, напади на залізничні компанії зростають, насамперед через вторгнення Росії в Україну. У ньому відзначено великі кібератаки «проросійських хакерських груп» на залізничні компанії в Латвії, Литві, Румунії та Естонії.

Міністр також відзначив, що Чеська Республіка планує будівництво високошвидкісної залізничної лінії, яка з’єднає Берлін, Прагу та Відень в межах чотирьох годин, а також вводить обмеження на можливість іноземних операторів брати участь у тендерах.

«Це не щось на зразок заборони, але ми б віддали перевагу європейським компаніям. Для цифрових частин, а також для систем сигналізації, ми однозначно вимагали обмеження на іноземних операторів, які надають певні частини, оскільки це частина критичної інфраструктури», - відмітив він.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін створює в Росії з прихильників війни з Україною нову «еліту». Зокрема конфісковані біля Росії підприємства роздають прокремлівським бізнесменам. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter. З моменту початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року Росія взяла під державний контроль близько 180 компаній на суму близько $11,5 млрд.

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При цьому пріоритет надається компаніям, що належать іноземцям, включаючи компанії, що належать росіянам, які живуть за кордоном. З високим ступенем ймовірності це пов'язано із прагненням держави скоротити зовнішні (особливо західні) зв'язки у російській економіці, йдеться у повідомленні.

Нещодавно президент країни-агресорки РФ Володимир Путін зробив нову шокуючу заяву. За його словами, Захід бореться з Росією, адже хоче реваншу за невдалі битви ще з часів Наполеона.