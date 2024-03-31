Ветеран війни з Росією назвав важливу умову успішного контрнаступу

Власне виробництво снарядів на території України має убезпечити від проблем із затримкою західних поставок

Для успішного контрнаступу Україні необхідне власне виробництво боєприпасів – тоді ситуація на фронті не залежатиме від західних постачань. Можливість налагодити таке виробництво навіть з нуля в найближчій перспективі є, якщо держава поставить перед собою відповідне стратегічне завдання. Таку думку в інтерв'ю Oboz.ua висловив ветеран війни з РФ, громадський активіст, юрист Олег Симороз. Зокрема, він заперечив, що ситуація на полі бою може кардинально змінитися після передачі українській армії 800 тис. снарядів у межах ініціативи Чехії.

Водночас ці постачання можуть поліпшити наші позиції в обороні, вважає Симороз.

«Але я глибоко переконаний, що для проведення контрнаступальних дій потрібне власне виробництво. І не лише через збільшення кількості боєприпасів. Бути залежним – це бути залежним. Коли ти проводиш контрнаступ, ти не можеш ризикувати через залежність від чиїхось політичних інтересів. Це послаблює наші позиції на міжнародній арені, бо ми стаємо залежними», – сказав він.

Олег Симороз додав, що за Україну воювати ніхто не збирається – це стосується як живої сили, так і технічних засобів.

«Для того, щоб проводити контрнаступ, як говорить військова наука, у сторони, що наступає, має бути перевага в 3-5 разів і в технічному забезпеченні, і в людському ресурсі. Відповідно, для наших західних партнерів це суттєва цифра. Певною мірою це означатиме й ослаблення їхньої обороноздатності, на що вони не підуть. Так, ми можемо працювати в тандемі, але значну цифру – наголошую, значну – має закрити власне виробництво», – пояснив він.

За словами військового, власне виробництво снарядів на території України має убезпечити від проблем із затримкою західних поставок.

«Коли ми розпочнемо контрнаступ, якщо будуть якісь проблеми з постачанням від західних партнерів, це не змінить картину кардинально. Тому що, як щось піде не так, можна обвалити фронт. Контрнаступ пов’язаний із певною небезпекою. Тому я вважаю контрнаступальні дії доречними, коли в нас буде готовий вітчизняний оборонно-промисловий комплекс», – додав Олег Симороз.

Він визнав, що ситуація з вітчизняним ВПК «видається не райдужною», однак зазначив, що власне виробництво снарядів можливе навіть у найближчій перспективі.

«Насправді нинішня історія про виробництво снарядів не є технологічним дивом. Наприклад, наші партнери готові надати нам відповідні ліцензії і на 155-й калібр, і на інші калібри. Це треба лише поставити на потік на рівні держави, і це можна зробити за наявності бажання. Якщо поставити перед собою стратегічне завдання, якщо працювати в три зміни, це можна зробити в найближчій перспективі. Навіть якщо створювати виробництво з нуля, це не так довго, як здається», – заявив Симороз.

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