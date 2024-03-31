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Ветеран війни з Росією назвав важливу умову успішного контрнаступу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ветеран війни з Росією назвав важливу умову успішного контрнаступу
Україна зможе виробляти снаряди у найближчій перспективі, вважає Симороз
фото: Генштаб Збройних сил України/Facebook

Власне виробництво снарядів на території України має убезпечити від проблем із затримкою західних поставок

Для успішного контрнаступу Україні необхідне власне виробництво боєприпасів – тоді ситуація на фронті не залежатиме від західних постачань. Можливість налагодити таке виробництво навіть з нуля в найближчій перспективі є, якщо держава поставить перед собою відповідне стратегічне завдання. Таку думку в інтерв'ю Oboz.ua висловив ветеран війни з РФ, громадський активіст, юрист Олег Симороз. Зокрема, він заперечив, що ситуація на полі бою може кардинально змінитися після передачі українській армії 800 тис. снарядів у межах ініціативи Чехії.

Водночас ці постачання можуть поліпшити наші позиції в обороні, вважає Симороз.

«Але я глибоко переконаний, що для проведення контрнаступальних дій потрібне власне виробництво. І не лише через збільшення кількості боєприпасів. Бути залежним – це бути залежним. Коли ти проводиш контрнаступ, ти не можеш ризикувати через залежність від чиїхось політичних інтересів. Це послаблює наші позиції на міжнародній арені, бо ми стаємо залежними», – сказав він.

Олег Симороз додав, що за Україну воювати ніхто не збирається – це стосується як живої сили, так і технічних засобів.

«Для того, щоб проводити контрнаступ, як говорить військова наука, у сторони, що наступає, має бути перевага в 3-5 разів і в технічному забезпеченні, і в людському ресурсі. Відповідно, для наших західних партнерів це суттєва цифра. Певною мірою це означатиме й ослаблення їхньої обороноздатності, на що вони не підуть. Так, ми можемо працювати в тандемі, але значну цифру – наголошую, значну – має закрити власне виробництво», – пояснив він.

За словами військового, власне виробництво снарядів на території України має убезпечити від проблем із затримкою західних поставок.

«Коли ми розпочнемо контрнаступ, якщо будуть якісь проблеми з постачанням від західних партнерів, це не змінить картину кардинально. Тому що, як щось піде не так, можна обвалити фронт. Контрнаступ пов’язаний із певною небезпекою. Тому я вважаю контрнаступальні дії доречними, коли в нас буде готовий вітчизняний оборонно-промисловий комплекс», – додав Олег Симороз.

Він визнав, що ситуація з вітчизняним ВПК «видається не райдужною», однак зазначив, що власне виробництво снарядів можливе навіть у найближчій перспективі.

«Насправді нинішня історія про виробництво снарядів не є технологічним дивом. Наприклад, наші партнери готові надати нам відповідні ліцензії і на 155-й калібр, і на інші калібри. Це треба лише поставити на потік на рівні держави, і це можна зробити за наявності бажання. Якщо поставити перед собою стратегічне завдання, якщо працювати в три зміни, це можна зробити в найближчій перспективі. Навіть якщо створювати виробництво з нуля, це не так довго, як здається», – заявив Симороз.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко допускає, що столиця знову може стати мішенню для сухопутних військ Росії. 

Також на Київщині триває будівництво фортифікаційних споруд. Нині встановлено вже майже 10 тисяч бетонних пірамід та облаштовано протитанковий рів.

До слова, ветеран Служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан вважає, що армія Росії впродовж наступних трьох-чотирьох місяців не здатна наростити достатній потенціал для того, щоб здійснити широкомасштабний наступ на позиції Збройних сил України. 

На думку голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала США Чарльза Брауна, побоювання щодо імовірного масштабного весняного наступу російських окупантів на Україну можуть бути перебільшеними.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак, імовірно, Росія готує новий наступ.

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Теги: історія ветеран держава наука фронт контрнаступ

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