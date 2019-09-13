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    Суспільство

    Одеський медуніверситет закликав Зеленського захистити виш від тиску колишніх посадовців МОЗ

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    У виші стверджують, що &laquo;розпочате колишньою в.о. міністра охорони здоров'я Уляною Супрун та її командою беззаконня продовжується і сьогодні&raquo; - Одеський медуніверситет закликав Зеленського захистити виш від тиску колишніх посадовців МОЗ
    У виші стверджують, що «розпочате колишньою в.о. міністра охорони здоров'я Уляною Супрун та її командою беззаконня продовжується і сьогодні»

    МОЗ досі не підписало кошторис вишу, у результаті чого дев'ять місяців заблокована виплата стипендій, зарплат і господарська діяльність - звернення

    Колектив Одеського національного медичного університету звернувся до влади із проханням захистити виш від тиску з боку колишніх посадовців Міністерства охорони здоров’я.

    Про це повідомляється на сайті університету.

    «Уже дев'ять місяців багатотисячний колектив вимушений працювати в нелюдських умовах. Прибічники колишнього керівництва МОЗ організовують рейдерські захоплення, наймають тітушок, дискредитують та залякують викладачів і студентів, здійснюють постійний тиск, погрожують знищити університет і не виконують рішення судів. МОЗ досі не підписало кошторис, у результаті чого дев'ять місяців заблокована виплата стипендій, зарплат і господарська діяльність: університет не в змозі оплачувати комунальні послуги, купувати медикаменти для університетських клінік, здійснювати ремонтні роботи», – ідеться у зверненні.

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    У виші стверджують, що «розпочате колишньою в.о. міністра охорони здоров'я Уляною Супрун та її командою беззаконня продовжується і сьогодні».

    «Весь колектив нашого університету очікує, що після зміни влади у країні обіцянки перестануть бути лише обіцянками, знущання над нашим університетом нарешті припиняться», – ідеться в листі.

    Звернення передали президенту Володимиру Зеленському, голові комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайлу Радуцькому й міністерці охорони здоров'я Зоряні Скалецькій.

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