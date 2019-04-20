Охорону виборчих дільниць забезпечують понад 40 тис. поліцейських



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Поліція взяла під цілодобову охорону виборчі комісії

Поліція взяла під охорону 199 окружних та 2988 дільничних виборчих комісій. Про це повідомляє речник Національної поліції України Ярослав Тракало на своїй сторінці у Facebook.

Станом на зараз виборчі бюлетені завезені на 29736 ДВК.

Він також повідомив, що правопорядок безпосередньо на дільничних виборчих комісіях забезпечують понад 40 тис. поліцейських. Ще понад 480 правоохоронців залучені до забезпечення публічної безпеки на окружних виборчих комісіях.

Нагадаємо, у суботу, 20 квітня, в Україні «день тиші». Сьогодні агітація заборонена, а у день голосування 21 квітня не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

Напередодні, 19 квітня, на столичному «Олімпійському» стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.