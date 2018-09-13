Окупанти на Донбасі утискають релігійні організації – експерт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Главком Старший науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України Ігор Козловський

Окупанти взяли під контроль релігійні організації та створили мережу інформаторів, які доносять на нелояльних до «влади» віруючих

На окупованих територіях Луганської та Донецької областях окупаційна влада чинить утиски релігійним громадам. Віруючих, яких запідозрюють в скептичному ставленні до окупантів, арештовують, незаконно утримують у підвалах та піддають психологічному й фізичному катуванню. Про це розповів релігієзнавець, старший науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України Ігор Козловський під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Окупанти взяли під контроль релігійні організації та створили мережу інформаторів, які доносять на нелояльних до «влади» віруючих.

«На окупованій частині Донбасу «МГБ» («Міністерство державної безпеки» – Главком) створило спеціальний відділ, який контролює релігійні організації, та створило систему інформаторів для того, щоб знайти всіх, хто так чи інакше відноситься негативно або скептично до тих порядків, які встановлені на цих територіях. Зараз ці квазіутворення зробили своє законодавство. Це мікс радянщини, російського законодавства та їхні власні фантазії на релігійну тему», - говорить Козловський.

За його словами, також введено вимогу про обов’язкову перереєстрацію всіх українських релігійних організацій до березня 2019 року.

«Але зараз уже починаються утиски. Як будь-яка тоталітарна система працює над уніфікацією, «ДНР», «ЛНР» потрібна одна церква, одна релігія, одна партія, один фюрер. Тому вони або примушують віруючих виїжджати за межі регіону, або , якщо окупанти вважають, що перед ними ворог «молодих республік», це арешти, незаконні утримання та позбавлення волі – це підвали, концтабори. До цих людей застосовуються не тільки психологічні тортури, а й фізичні», - зазначає релігієзнавець.

На окупованих територіях Донбасу починаються утиски релігійних організацій.

«У квазідержавах починаються утиски релігійних організацій, наслідуючи ті зразки, які зараз є в Росії. Заборонені «Свідки Ієгови». Їхні зали царств захоплено. Робляться утиски різних протестантських спільнот, зокрема християн-баптистів, які входять до Всеукраїнського союзу християн-баптистів, на тій підставі, що в їхній назві написано «всеукраїнська». У липні почалися утиски мусульманських громад, які не входили в проросійські об’єднання», - підсумував Козловський.

Проглянути запис прес-конференції: