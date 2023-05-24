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Окупанти показали зсередини квартиру в Криму, яка нібито належить Зеленській (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти показали зсередини квартиру в Криму, яка нібито належить Зеленській (відео)
У приміщенні можна побачити тільки голі стіни та будівельні матеріали
фото: скрін із відео

Йдеться про квартиру, розташовану в елітному житловому комплексі «Імператор», яку нібито сьогодні «націоналізували» загарбники

Окупаційна влада тимчасово окупованого Криму показала, як вона стверджує, «націоналізовану» квартиру першої леді Олени Зеленської. 

У приміщенні можна побачити тільки голі стіни та будівельні матеріали. 

Як повідомлялося, сьогодні російські загарбники заявили, що нібито націоналізували квартиру президента України Володимира Зеленського у тимчасово окуповано Криму. Крім квартири першої леді України, так звана влада півострова «націоналізувала» ще 56 об'єктів нерухомості, що належать українським бізнесменам, політикам та підприємствам.

Нагадаємо, йдеться про квартиру, розташовану в елітному житловому комплексі «Імператор» за однією адресою з пам'ятником національного значення України – Лівадійським палацом. Офіційно пентхаус площею 129,8 м² належить дружині Володимира Зеленського Олені Зеленській.

До цього Росія не одноразово шантажувала Зеленського цією квартирою.

Зокрема, у березні 2022 року «влада» окупованого Криму заявила про намір «націоналізувати» на півострові майно громадян України, які підтримують свою країну під час військового вторгнення Росії. Серед об'єктів, яких це може торкнутися, було названо квартиру сім'ї президента України Володимира Зеленського в Лівадії.

Згодом Комуністична партія Росії запропонувала «компенсувати збитки Донбасу за рахунок активів українських чиновників в Росії» – зокрема, забрати у дружини президента України Олени Зеленської квартиру в окупованому Криму. 

Теги: квартира окупанти Олена Зеленська Крим

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