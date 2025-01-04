Британська розвідка назвала справжню причину обвалу рубля

У листопаді 2024 року рубль знецінився до найнижчого рівня щодо долара з моменту вторгнення в Україну у 2022 році

Американські санкції проти «Газпромбанку» восени 2024 року призвели до падіння рубля. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії в соцмережі X.

Центральний банк Росії 20 грудня 2024 року ухвалив рішення зберегти відсоткові ставки на рівні 21%, що стало відходом від нещодавнього підходу до боротьби з інфляцією. На своєму останньому засіданні в жовтні 2024 року Центробанк РФ підвищив відсоткові ставки з 19 до 21%, що є найвищою ставкою з початку війни 2022 року.

За даними британської розвідки, критика високих процентних ставок зростає серед російського бізнесу. Однак інфляційний тиск також, імовірно, посилюється, почасти через нещодавнє знецінення рубля. У листопаді 2024 року рубль знецінився до найнижчого рівня щодо долара з моменту вторгнення в Україну у 2022 році (114 за долар).

«Падіння вартості рубля майже напевно було спричинене оголошенням про санкції щодо «Газпромбанку», після чого відбулася публікація економічної статистики, що вказує на тривалий перегрів російської економіки», – йдеться у зведенні розвідки.

Центробанк РФ оголосив, що припинить купівлю іноземної валюти до 2025 року. Однак курс рубля залишався вище 100 за долар до 20 грудня 2024 року, що призвело до широких очікувань ринку щодо чергового підвищення процентної ставки. На думку британських розвідників, рішення Центробанк РФ утримувати відсоткові ставки на поточному рівні, ймовірно, посилить дисбаланси в економіці через інфляційні наслідки знецінення, брак робочої сили та високі державні витрати.

Нагадаємо, провідний російський економіст Владислав Іноземцев, на якого Кремль повісив ярлик «іноагента», в інтерв'ю «Главкому» розповів, що рубль продовжує втрачати позиції на валютному ринку, і ця тенденція триватиме. На його думку, курс долара у РФ до кінця 2025 року може зрости до 130-135 рублів.