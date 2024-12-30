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Авіакомпанія El Al продовжила скасування рейсів до Москви ще на три місяці

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Авіакомпанія El Al продовжила скасування рейсів до Москви ще на три місяці
Зазначається, що авіакомпанія ухвалила таке рішення «після обговорення з російською владою»
фото з відкритих джерел

El Al скасувала всі рейси за маршрутом Тель-Авів –Москва та у зворотному напрямку

Ізраїльська авіакомпанія El Al призупинить польоти до Москви до весни. «Главком» повідомляв, що після аварії літака в Актау El Al скасувала всі рейси до Росії на тиждень.

Як повідомив сьогодні ізраїльський Сьомий канал, El Al скасувала всі рейси за маршрутом Тель-Авів –Москва та у зворотному напрямку до кінця березня 2025 року. Зазначається, що авіакомпанія ухвалила таке рішення «після обговорення з російською владою».

Нагадаємо, 26 грудня, наступного дня після аварії літака Azerbaijan Airlines поблизу Актау, El Al призупинила польоти до Росії на тиждень. Пізніше ще кілька авіакомпаній оголосили, що тимчасово перестануть літати до деяких міст Росії.

Сьогодні у Росії відразу два літаки цього ранку були змушені здійснити екстрену посадку. В одному випадку вона здійснювалася через погане самопочуття пасажирки, у іншому – через смерть пасажира.

Теги: росія авіаперевезення Ізраїль

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