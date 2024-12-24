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Командувач сил оборони Естонії назвав умову, за якої РФ матиме вигляд переможця у війні

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Командувач сил оборони Естонії назвав умову, за якої РФ матиме вигляд переможця у війні
На думку Мерило, навіть якщо Україна та Росія домовляться про припинення вогню, захоплені РФ території це певний час перебуватимуть під її контролем
фото з відкритих джерел

«Росія створює у світі нову стратегічну позицію, і повернути це назад у найближчому майбутньому буде неможливо»

Командувач Сил оборони Естонії Андрус Мерило висловив думку, що у випадку замороження конфлікту в Україні Росія зможе мати вигляд переможця на міжнародній арені. Про це він заявив в інтерв'ю Delfi.

За його словами, захопивши частину територій України, Кремль надіслав світу чіткий сигнал, що окупація – це нормально.

На думку Мерило, навіть якщо Україна та Росія домовляться про припинення вогню, захоплені РФ території це певний час перебуватимуть під її контролем. Він пояснив, що таким чином росіяни надсилають повідомлення іншим держава, що, мовляв, тепер вони можуть почати конфлікт з сусідніми країнами щодо територіальних питань.

Андрус Мерило додав, що у такому випадку Росія також може спробувати вдертись у ще якусь країну, оскільки в Україні її стратегія спрацювала.

«Те, чим Росія платить за це в Україні – сотні тисяч полеглих, важко поранених і виснаження економіки – її не особливо хвилює. Вона створює у світі нову стратегічну позицію, і повернути це назад у найближчому майбутньому буде неможливо», – сказав командувач. Мерило також висловив думку, що РФ, як країна-агресор, досягла своєї цілі у війні проти України.

Нагадаємо, члени НАТО збираються збільшити свої загальні витрати на оборону до 3% від ВВП кожної країни. Про це повідомив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал в інтерв'ю для The Times.

Зазначається, що Міхал прийняв прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та вісім інших європейських лідерів на саміті з безпеки в Талліні. Він заявив їм, що «якщо союзники хочуть миру, їм потрібно готуватися до оборонної війни проти Росії, яка може початися в найближчі п'ять-десять років».

«У Росії є менталітет, що війна – це щось священне, що це священна війна, і вони проти всіх. Вони проти Європи, вони проти НАТО, вони проти США. І єдиний спосіб звернути з цього шляху – це зустріти на ньому щось більше або сильніше», – пояснив прем'єр-міністр Естонії.

До слова, що якщо розпочнеться третя світова війна, то Росія, імовірно, спробує атакувати східний фланг НАТО, де розташовані країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія) та Фінляндія. Про це йдеться у дослідженні журналу Newsweek.

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Теги: росія держава Україна окупація росіяни конфлікт

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