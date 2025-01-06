ЗСУ повідомили, чи захопили окупанти Курахове

6 січня Міноборони РФ заявили про те, що російська армія нібито повністю захопила Курахове

Наразі у Кураховому Донецької області тривають міські бої. Місто – у напівзруйнованому стані. Про це заявив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов у коментарі «Суспільне. Донбас».

«Аналізувати площу міста за відсотками під час боїв неможливо. Можу, втім, відзначити, що станом на цей ранок, в його межах йшли бої, так що із заявами про захоплення міста противник явно поспішив», – сказав Трегубов.

Зауважимо, що зранку 6 січня Міноборони РФ заявили про те, що російська армія нібито повністю захопила Курахове.

До слова, російські окупанти у ніч проти 6 січня атакували переправу через річку Оскіл на Куп’янщині. Про це повідомив у телеефірі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як повідомлялося, російські війська активізували наступальні дії на схід від Покровська, намагаючись оточити місто з північного сходу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).