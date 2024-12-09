Банки посилять обмеження переказів із картки на картку: деталі

Нові обмеження будуть стосуватися як закордонних переказів, так і тих що здійснюються в межах країни

Банки пропонують встановити обмеження на кількість рахунків в одній валюті

Найближчим тижнем сім великих банків готуються підписати між собою меморандум. Він стосується посилення обмежень переказів з картки на картку. Про це повідомляє Forbes.

Як зазначає видання, схожі обмеження для p2p переказів два місяці тому запровадив Національний банк. Однак, за словами журналістів, запропоновані банками ліміти будуть ще нижчими і стосуватимуться всіх видів переказів, включно з IBAN.

Планується запровадити обмеження на перекази з карток фізичних осіб без підтвердження джерела коштів, якщо сума перевищує 100 тис. гривень на місяць. Для клієнтів з підвищеним ризиком ця межа становитиме 50 тис. гривень.

Нові правила, які планують запровадити банки, охоплюватимуть як міжнародні перекази, так і транзакції всередині країни на рахунки будь-яких контрагентів.

Також пропонується встановити обмеження на кількість рахунків в одній валюті. Максимально клієнти, які не мають документального підтвердження походження коштів, зможуть мати три рахунки.

За інформацією Forbes, відповідний меморандум мають підписати щонайменше сім банків: Ощадбанк, ОТП Банк, Приватбанк, Правекс банк, ПУМБ, Райффайзен банк, Універсал банк.

Нагадаємо, що Національний банк України з 1 жовтня 2024 року обмежив перекази з картки на картку сумою 150 тис. гривень. Утім, заборона не торкнулася більшості українців. Про це, виконувач обов’язків виконавчого директора Незалежної асоціації банків України Дмитро Глінський.

До слова, Національний банк скасував вимогу щодо обов'язкового власноручного підпису під час відкриття та закриття рахунків в банку, натомість дозволивши використання кваліфікованого електронного підпису та інших цифрових аналогів.