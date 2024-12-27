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Путін готує для росіян, яких скалічив на війні, розваги

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Путін готує для росіян, яких скалічив на війні, розваги
Президент затвердив перелік доручень для окупантів
фото з відкритих джерел

Путін оприлюднив перелік доручень за підсумками зустрічі з окупантами, які проходять лікування та реабілітацію

Російський диктатор Володимир Путін доручив щорічно проводити змагання для осіб з інвалідністю, включаючи тих, хто брав участь у війні проти України. Зокрема, за це їх очікуватиме грошова винагорода. Про це стало відомо із сайту Кремля.

«Забезпечити щорічне проведення на федеральному, регіональному та муніципальному рівнях багатоетапних спортивних змагань серед людей  з інвалідністю та осіб з обмеженими можливостями здоров'я, включаючи ветеранів «спеціальної військової операції», визначивши обсяг та джерела фінансування зазначених змагань та передбачивши встановлення грошових винагород їх учасникам», – йдеться у доручені диктатора.

Зокрема, Путін доручив створити в російських регіонах мережу протезно-ортопедичних реабілітаційних центрів.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що стабільність та розміреність викликають у Росії нудьгу, а тому «двіжуха» є необхідною. Такими словами він пояснив розв’язання війни проти України

До слова, російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволить списувати учасникам війни в Україні прострочені кредити сумою до 10 млн рублів. У документі йдеться, що списати можна буде лише прострочені кредити, взяті до 1 грудня 2023 року. Сума кредитних зобов'язань при цьому має не перевищувати 10 млн рублів.

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Теги: росія путін путінський режим росіяни окупанти війна

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