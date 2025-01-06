Окупанти намагалися зруйнувати переправу через Оскіл на Куп’янському напрямку

Ворог намагався зруйнувати транспортну цивільну інфраструктуру, переправу з лівого берега Осколу на правий

Російські окупанти у ніч проти 6 січня атакували переправу через річку Оскіл на Куп’янщині. Про це повідомив у телеефірі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні вночі ворог намагався зруйнувати транспортну цивільну інфраструктуру, переправу з лівого берега Осколу на правий, чим ускладнив і доставку гуманітарних вантажів, і евакуаційних заходів. Наразі працюємо над відновленням. Однак ця робота у нас постійна, тому що ворог намагається руйнувати нашу логістику чи не щодня», – сказав Синєгубов.

Начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич в ефірі «Суспільного» розповів, що ситуація в цілому залишається незмінною, вона напружена, обстріли не вщухають.

За його словами, обстріли відбуваються вздовж усієї лінії зіткнення, починаючи від Дворічної і закінчуючи Кругляківкою.

«Вранці під обстрілом була Кіндрашівка, попередньо – з артилерії. Пошкоджені будинки, на щастя, без постраждалих. Учора закидали КАБами в районах Куп’янська-Вузлового, Ківшарівки та Осинового, це все Куп’янська міська тергромада», – поінформував Канашевич.

Він додав, що ворог активно застосовує FPV-дрони.

Як повідомляв учора, 5 січня, очільник Куп'янської міської адміністрації Андрій Беседін в ефірі телемарафону, російські загарбники б'ють по центральній частині Куп'янська з усіх типів зброї. Лінія фронту вже проходить за два кілометри від міста. За його словами, обстріли відбуваються з усіх типів озброєння, що мають зараз росіяни: не лише керовані авіабомби, а й систем залпового вогню, і БПЛА різного типу – «Молнія», що полює за автівками, й FPV-дрони, які росіяни застосовують у великій кількості. Лінія фронту проходить за два кілометри від центру Куп'янська. Ківшарівка, Куп'янськ-Вузловий трішки далі, але це відстань міномета, FPV-дрона.

До слова, українські війська відновили наступальні дії щонайменше на трьох ділянках в межах українського виступу в Курській області та здійснили там тактичне просування 5 січня. Російські джерела стверджували, що українські війська здійснили численні механізовані штурми на Бердинсько-Новосотницькому напрямку (північний схід від Суджі) у три хвилі атаки з використанням приблизно батальйонної бронетехніки. А також, що українські війська активізували наступальні дії в напрямку Леонідово (на південний схід від Коренево) і провели посилений механізований штурм чисельністю взводу поблизу Пушкарного (на схід від Суджі).