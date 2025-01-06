Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти намагалися зруйнувати переправу через Оскіл на Куп’янському напрямку

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти намагалися зруйнувати переправу через Оскіл на Куп’янському напрямку
Окупанти ускладнили доставку гуманітарних вантажів та проведення евакуаційних заходів на Куп’янщині
фото з відкритих джерел

Ворог намагався зруйнувати транспортну цивільну інфраструктуру, переправу з лівого берега Осколу на правий

Російські окупанти у ніч проти 6 січня атакували переправу через річку Оскіл на Куп’янщині. Про це повідомив у телеефірі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні вночі ворог намагався зруйнувати транспортну цивільну інфраструктуру, переправу з лівого берега Осколу на правий, чим ускладнив і доставку гуманітарних вантажів, і евакуаційних заходів. Наразі працюємо над відновленням. Однак ця робота у нас постійна, тому що ворог намагається руйнувати нашу логістику чи не щодня», – сказав Синєгубов.

Начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич в ефірі «Суспільного» розповів, що ситуація в цілому залишається незмінною, вона напружена, обстріли не вщухають. 

За його словами, обстріли відбуваються вздовж усієї лінії зіткнення, починаючи від Дворічної і закінчуючи Кругляківкою.

«Вранці під обстрілом була Кіндрашівка, попередньо – з артилерії. Пошкоджені будинки, на щастя, без постраждалих. Учора закидали КАБами в районах Куп’янська-Вузлового, Ківшарівки та Осинового, це все Куп’янська міська тергромада», – поінформував Канашевич.

Він додав, що ворог активно застосовує FPV-дрони.  

Як повідомляв учора, 5 січня, очільник Куп'янської міської адміністрації Андрій Беседін в ефірі телемарафону, російські загарбники б'ють по центральній частині Куп'янська з усіх типів зброї. Лінія фронту вже проходить за два кілометри від міста. За його словами, обстріли відбуваються з усіх типів озброєння, що мають зараз росіяни: не лише керовані авіабомби, а й систем залпового вогню, і БПЛА різного типу – «Молнія», що полює за автівками, й FPV-дрони, які росіяни застосовують у великій кількості. Лінія фронту проходить за два кілометри від центру Куп'янська. Ківшарівка, Куп'янськ-Вузловий трішки далі, але це відстань міномета, FPV-дрона. 

До слова, українські війська відновили наступальні дії щонайменше на трьох ділянках в межах українського виступу в Курській області та здійснили там тактичне просування 5 січня.  Російські джерела стверджували, що українські війська здійснили численні механізовані штурми на Бердинсько-Новосотницькому напрямку (північний схід від Суджі) у три хвилі атаки з використанням приблизно батальйонної бронетехніки. А також, що українські війська активізували наступальні дії в напрямку Леонідово (на південний схід від Коренево) і провели посилений механізований штурм чисельністю взводу поблизу Пушкарного (на схід від Суджі).

Читайте також:

Теги: Харків окупанти Харківщина робота Олег Синєгубов ворог Куп'янськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Японія вводить нові правила працевлаштування
У столиці Японії в оригінальний спосіб боротимуться із падінням народжуваності
6 грудня, 2024, 16:18
Оточити Торецьк окупантам не вдається
Ворог намагається оточити Торецьк: ЗСУ повідомили про ситуацію
8 грудня, 2024, 21:50
Діти 11 та 14 років стали мішенню переслідувань через проукраїнську позицію родини
Україна повернула з Росії та окупованих територій ще п’ятеро дітей
10 грудня, 2024, 02:29
Палазнік та Дугін разом із шістьма іншими окупантами катували матір українського правоохоронця у тимчасово окупованому Ізюмі
Ідентифіковано двох окупантів, які катували в Ізюмі матір українського правоохоронця
10 грудня, 2024, 17:54
У результаті спецоперації Служби безпеки на ворожому об‘єкті всю ніч лунали вибухи
Дрони СБУ знищили склад ворожих боєприпасів у Донецькій області
16 грудня, 2024, 09:53
Триває 1032-й день повномасштабної війни
Росіяни просунулися на Курщині – ISW
21 грудня, 2024, 05:41
У липні наступного року Італія проведе конференцію з відновлення України
Уряд Італії схвалив подальшу військову допомогу Україні
24 грудня, 2024, 01:34
У Рязанскій області було знищено два електровози ВЛ-80
ГУР: За грудень в Росії знищено девʼять одиниць рухомого залізничного складу
31 грудня, 2024, 22:44
Наразі вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення
Окупанти зруйнували деякі позиції ЗСУ на Харківщині
3 сiчня, 10:32

Події в Україні

Окупанти намагалися зруйнувати переправу через Оскіл на Куп’янському напрямку
Окупанти намагалися зруйнувати переправу через Оскіл на Куп’янському напрямку
Розвідка перехопила наказ російського командира про страту українського військового
Розвідка перехопила наказ російського командира про страту українського військового
Авто злетіло у річку. На Закарпатті сталася смертельна ДТП (фото)
Авто злетіло у річку. На Закарпатті сталася смертельна ДТП (фото)
В Україні з'явиться нове свято
В Україні з'явиться нове свято
Окупанти розстріляли трьох полонених захисників біля Нескучного – DeepState
Окупанти розстріляли трьох полонених захисників біля Нескучного – DeepState
Сирський підтримав створення окремого медичного підрозділу
Сирський підтримав створення окремого медичного підрозділу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
139K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 січня: ситуація на фронті
69K
Ворог уже за кілька кілометрів до Дніпропетровщини: командир 3-ї штурмової звернувся до українців
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 січня 2025
37K
Росіяни прорвали кордон на Сумщині? Влада повідомила про ситуацію в області
23K
Орбан несподівано опинився в Індії
21K
«Ви ж получаєте харашо»: на Курщині дідусь вимагав у ЗСУ продукти

Новини

Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Сьогодні, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
Сьогодні, 05:15
На Харківщині помер пацієнт психоневрологічного інтернату, який сильно обгорів внаслідок пожежі
Сьогодні, 03:25
Курйозний випадок з охороною. Зеленський розповів про візит до Трампа у 2019 році
Сьогодні, 02:56
Зеленський розповів, як ставиться до Ілона Маска
Сьогодні, 02:15
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua