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Олег Сенцов учетверте став батьком

Надія Карбунар
glavcom.ua
Олег Сенцов учетверте став батьком
Прихильники пораділи за режисера та засипали його вітаннями
фото з відкритих джерел

Щасливі батьки назвали малюка Дем’яном

Відомий український режисер Олег Сенцов, який наразі у лавах ЗСУ боронить країну від російських загарбників, вчетверте став батьком. Про це Сенцов розповів на своїй сторінці у Facebook. Новоспечений батько поділився з шанувальниками світлиною новонародженого малюка, а також розсекретив його стать та ім'я:

«В ці важкі для нас усіх часи мало буває світлих подій. Але життя, яке ми боронимо, обов'язково візьме верх. Дякую, кохана, за нашого Дем'яна!» – написав щасливий Сенцов.

Олег Сенцов учетверте став батьком фото 1

Зазначимо, що від першої дружини Алли у Олега Сенцова є двоє дітей: донька Аліна та син Владислав. Також режисер має доньку Емму від фотографині Юлії Бабич. До речі, раніше в інтерв'ю ТСН Юлія ділилися, що має непрості стосунки з екскоханим.

У липні цього року Сенцов одружився з кандидаткою політичних наук та директоркою з адвокації американської компанії Ridgley Walsh Веронікою Вельч. Задля урочистої події Сенцов спеціально приїхав на декілька днів з передової.

Олег Сенцов учетверте став батьком фото 2

«Наше курносе мацьопство. Є мрії, які навіть війна не змусила поставити на паузу. Дем’ян прийшов у цей світ легко, впевнено, з широко розплющеними очима та яскравим криком. Олежик сказав, що якби це була сцена в його кіно, то все б виглядало драматичніше. Дякую чоловікові, що упродовж цих місяців дзвонив нам буквально з кожного окопу. Виявляється, можна бути поруч і за тисячі кілометрів. Люблю своїх хлопчиків!», – написала Вероніка Вельч на своїй сторінці у Facebook.

Раніше захисник Олег Сенцов показав яблуневий сад, у якому нема кому зібрати врожай. 

Теги: сцена війна батько батьки

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