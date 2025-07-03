У які активи найкраще інвестувати під час війни: роз’яснення експерта

Найнебезпечніше під час війни вкладати кошти в нерухомість

Найбезпечніший варіант, куда зараз найраще інвестувати – це державні облігації (ОВДП). Вони захищені державою, дають стабільну дохідність і легко продаються при потребі. Про це Delo.ua розповів засновник та керівник групи компаній AccessFinance, яка спеціалізується на фінансових послугах, Дмитро Богодухов, передає «Главком».

Також можна інвестувати в перевірені українські бізнеси, які вже мають репутацію і масштабуються навіть під час війни. Наприклад, «Новус», «Нова пошта», «Єва», «Варус». За словами Богодухова, вони випускають корпоративні облігації.

«Це трохи вищий ризик, ніж ОВДП, але й дохідність вища. Ці компанії вже пройшли кризи й довели, що можуть працювати в будь-яких умовах», – пояснив він.

Ще один варіант – інвестувати у частки українського бізнесу, який залучає кошти для розвитку. Після перемоги буде відбудова, і ті, хто вкладе зараз, можуть добре заробити на зростанні. Це стосується й акцій.

«Земля – теж варіант для інвестування, але варто розуміти, що це довгостроковий інструмент. Це не той актив, де можна очікувати швидкого прибутку, але й у мінус вона, найімовірніше, не піде. Її вартість залежить від розташування та від того, який дохід отримують аграрії», – пояснює фінансовий експерт.

Богодухов додав, що зараз в Україні ринок землі лише набирає обертів, і говорити про стабільну доходність ще рано. Тому поки що це радше стратегічна інвестиція з прицілом на роки.

«А от щодо нерухомості – тут усе складніше. Якщо знайдете об’єкт за дуже вигідною ціною, і це невелика частина вашого портфеля – можна ризикнути. Але якщо купуєте єдину квартиру, то військові ризики – серйозні. Якщо щось трапиться з цим об’єктом, можна втратити все. Тому краще або чекати завершення війни, або заходити через колективні інвестиції, де ризик розподіляється між десятками об’єктів», – додав експерт.

Співзасновник українського синдикату приватних інвесторів Toloka.vc, засновник та гендиректор агенції діджитал-маркетингу Promodo, співзасновник харківського IT-кластера Олександр Колб раніше заявляв, що процентні ставки за військовими облігаціями та банківськими депозитами зараз досить привабливі. Якщо брати до уваги прогнозований рівень інфляції в Україні на 2025 рік на рівні 7-10%, а середні ставки за гривневими депозитами складають близько 14% річних, то гривневі депозити перекриватимуть рівень інфляції.

Петро Чернишов, експрезидент «Київстару» та «Carlsberg» в Україні каже, що не інвестував би в українські акції та державні єврооблігації через велику волатильність вартості цих паперів. Іноді може бути плюс-мінус 15% протягом дня.

А засновник інвестиційної спільноти «УкрІнвестКлуб» Дмитро Карпіловський вважає, що під час війни в Україні найконсервативнішими та найменш ризиковими активами для інвестицій вважаються гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та аграрна земля у центральних і західних регіонах країни.

Генеральний партнер інвестиційного синдикату Toloka.vc Тарас Кириченко радить потенційним інвесторам вчити філософію – тобто, розуміти, для чого потрібні гроші. І поясняє, чому це є важливим: «Якщо людина витрачає Богом дане життя на заробляння грошей, які потім витрачає на непотрібні їй речі, то вона робить фундаментальну помилку при інвестуванні. І оскільки більшості людей, на жаль, бракує розуміння, що таке гроші та для чого вони потрібні, то для багатьох інвестування перетворюється в monkey-бізнес, дурну роботу».