Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Опадів не очікується: прогноз погоди на 19 березня

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Опадів не очікується: прогноз погоди на 19 березня
фото: Главком

Синоптики попереджають про туман на заході України

Сьогодні, 19 березня, прогнозують теплу погоду без опадів, за виключення східних областей. У деяких регіонах буде туман. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

19 березня небо затягне хмарами, проте будуть прояснення. На сході прогнозують невеликий дощ вдень, а вночі – мокрий сніг. На решті території опадів не очікується.

У західних областях прогнозують туман. Синоптики попереджають, що видимість складатиме 200-500 метрів. Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с.

Уночі температура майже на всій території переважно складатиме від 3° морозу до 2° тепла. У Чернігівській та Сумській областях у темну пору доби стовпчик термометра показуватиме до -6°, а на півдні країни сягатиме 2-7° тепла.

Удень синоптики обіцяють теплу погоду: 6-11° тепла, а на заході країни прогнозують до +15°. Своєю чергою, у Карпатах вночі буде холодно: від 2° до 8° морозу. А вдень температура складатиме +1-7°.

Опадів не очікується: прогноз погоди на 19 березня фото 1

Прогноз погоди на Київщині

У регіоні 19 березня не очікується дощ, проте буде хмарно з проясненнями. Швидкість східного вітру складатиме 5-12 м/с.

На Київщині вночі температура складатиме від -2° до +3°, а вдень обіцяють 6-11° тепла.

У столиці в темну пору добу прогнозують 1-3°, а вдень – +8-10°.

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Опадів не очікується: прогноз погоди на 19 березня
Опадів не очікується: прогноз погоди на 19 березня
Фінансова програма для українців у Польщі: як можна отримати допомогу на придбання ліків
Фінансова програма для українців у Польщі: як можна отримати допомогу на придбання ліків
19 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
19 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Виселення із Лаври. Московська церква стверджує, що Епіфаній провокує спецоперацію
Виселення із Лаври. Московська церква стверджує, що Епіфаній провокує спецоперацію
На завтра в Україні оголошене штормове попередження: де очікувати негоду
На завтра в Україні оголошене штормове попередження: де очікувати негоду
Чи можна залишитися в Лаврі? Епіфаній зробив пропозицію монахам Московської церкви
Чи можна залишитися в Лаврі? Епіфаній зробив пропозицію монахам Московської церкви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Ордер на арешт Путіна: розвідка повідомила, як змінилися настрої в Кремлі
19K
Чи можна залишитися в Лаврі? Епіфаній зробив пропозицію монахам Московської церкви
16K
Депутат Держдуми закликав Росію до окупації Туреччини
14K
В окупованому Севастополі переполох: ранок почався з вибухів
11K
Чому розмови про контрнаступ сильно дратують воїнів
8657
Путін відвідав Крим та здивував своєю ходою

Новини

Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
Вчора, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
Вчора, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
Вчора, 05:41
Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА
Вчора, 01:34
Окупанти намагаються прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
17 березня, 06:18
Військовий експерт розповів, чим Китай може допомогти Росії
16 березня, 23:14

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту