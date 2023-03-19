Опадів не очікується: прогноз погоди на 19 березня

Синоптики попереджають про туман на заході України

Сьогодні, 19 березня, прогнозують теплу погоду без опадів, за виключення східних областей. У деяких регіонах буде туман. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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19 березня небо затягне хмарами, проте будуть прояснення. На сході прогнозують невеликий дощ вдень, а вночі – мокрий сніг. На решті території опадів не очікується.

У західних областях прогнозують туман. Синоптики попереджають, що видимість складатиме 200-500 метрів. Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с.

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Уночі температура майже на всій території переважно складатиме від 3° морозу до 2° тепла. У Чернігівській та Сумській областях у темну пору доби стовпчик термометра показуватиме до -6°, а на півдні країни сягатиме 2-7° тепла.

Удень синоптики обіцяють теплу погоду: 6-11° тепла, а на заході країни прогнозують до +15°. Своєю чергою, у Карпатах вночі буде холодно: від 2° до 8° морозу. А вдень температура складатиме +1-7°.

Прогноз погоди на Київщині

У регіоні 19 березня не очікується дощ, проте буде хмарно з проясненнями. Швидкість східного вітру складатиме 5-12 м/с.

На Київщині вночі температура складатиме від -2° до +3°, а вдень обіцяють 6-11° тепла.

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У столиці в темну пору добу прогнозують 1-3°, а вдень – +8-10°.