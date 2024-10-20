Російська армія стане сильнішою: генерал НАТО попередив про серйозну загрозу

Для безпеки в Європі зростає загроза від Росії через її загравання з Китаєм і Північною Кореєю

Командувач силами НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі вважає, що незалежно від результату війни в Україні, російська армія після неї стане сильнішою, ніж є сьогодні. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel.

Каволі наголосив, що російськими збройними силами керують люди, які сприймають НАТО як ворогів, а після закінчення війни, очевидно, будуть невдоволені її наслідками.

«Ці сили будуть на кордоні нашого альянсу... Ми матимемо суперника з реальними навичками, масовістю та чітким наміром. Ось чому ми маємо бути готові і потребуємо збройних сил, які зможуть цьому протистояти», – заявив Каволі.

Він також зауважив, що для безпеки в Європі зростає загроза від Росії через її загравання з Китаєм і Північною Кореєю.

«Загроза дуже серйозна... НАТО має мати більше можливостей, ніж наш супротивник. Тому ми маємо швидко виконувати вимоги, які випливають із планів оборони. Коли я кажу швидко, я маю на увазі, що ми повинні бути швидшими за росіян. Тільки так ми можемо їх стримати», – додав американський генерал.

Нагадаємо, щоб застосувати п'яту статтю статуту Альянсу та стати на захист країн Балтії у разі вторгнення російської армії, знадобиться не менше 10 днів.

Раніше ексочільник Пентагону розповів, за якої умови США можуть вдарити по Росії.

Також міністр оборони Нідерландів назвав умову вступу України до НАТО.