Фінляндія готується до ймовірної війни: для громадян випустять довідник

Фінляндія випустить для своїх громадян посібник на випадок війни

Для громадян Фінляндії влада країни випустить спеціальні інструкції на випадок війни

У листопаді Фінляндія оприлюднить довідник для населення на випадок війни. Цей посібник буде доступний в Інтернеті. Про це інформує фінське агентство Helsingin Sanomat.

У довіднику буде зібрана інформація про необхідні запаси для дому на випадок війни чи надзвичайних ситуацій, а також про цивільну оборону, евакуаційні заходи та оборону країни.

Крім того, в ньому будуть поради щодо збереження психологічної стійкості та дієздатності під час кризових ситуацій, зазначила директорка комунікаційного відділу Міністерства внутрішніх справ Фінляндії Еріікка Койстінен. Довідник буде доступний виключно онлайн на порталі Suomi.fi.

Фінляндія активно підтримує Україну у її боротьбі проти російської агресії, надаючи як військову, так і гуманітарну допомогу. Уряди обох країн підтримують тісні зв'язки, а з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фінляндія значно посилила свою допомогу.

Фінляндія надала Україні сучасне озброєння, боєприпаси, військове спорядження та інші засоби захисту. Країна також бере активну участь у навчанні українських військових в рамках спільних програм ЄС і НАТО. Фінляндія надає притулок та соціальну допомогу українцям, які вимушено виїхали через війну. Для біженців створено умови для інтеграції та підтримки на території Фінляндії.

Нагадаємо, Міністерство оборони Фінляндії завершило розробку законопроєкту, який пропонує повністю заборонити операції з нерухомістю в країні для російських громадян та юросіб.

До слова, влада Фінляндії планує до кінця 2026 року збудувати на кордоні з РФ 200 км стаціонарних загороджень. У проєкт внесено деякі інші зміни: паркан буде на пів метра вищим, заввишки близько 3,5 м, також мережа огорож буде густішою.

Раніше стало відомо, що Фінляндія створить два штаби Північноатлантичного альянсу. Зазначається, що один штаб – сухопутні війська НАТО в країнах Північної Європи – буде розташований у місті Міккелі на півдні Фінляндії, біля кордону з Росією, а другий – штаб передових сухопутних сил НАТО (FLF) – на півночі.