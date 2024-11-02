Дощитиме по всій країні: прогноз погоди на 2 листопада

Погода у суботу буде вітряною та дощовою

2 листопада за прогнозами синоптиків по всій території України очікується дощова погода. Буде хмарно та доволі вітряно. Температура в країні коливатиметься від +8 до +18°C. На заході буде прохолодно – +8-10°C вдень, а на сході – +16-18°C. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде поривчастий, західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +7-9°C на заході країни, на півдні вночі буде тепліше до +9-11°C. У східних регіонах вночі повітря прогріється до позначки +8-10°C. Вдень буде тепліше. В центрі країни температура повітря досягне позначки +11-13°C, у східних областях – +16-18°C. Найтепліше буде в Криму, там стовпчики термометрів покажуть позначку +17-19°C.

Прогноз погоди на 2 листопада Фото: Укргідрометцентр

У Київській області очікується дощова та вітряна погода. Температура повітря вночі становитиме +8-10°C, вдень вона практично не підніметься. У Києві вночі очікується близько +8°C, а вдень – +10°C.