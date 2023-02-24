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Опальний генерал озвучив претензії до командувача Сухопутних військ Сирського

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Опальний генерал озвучив претензії до командувача Сухопутних військ Сирського
З початку війни генерал Сирський отримав нагород від президента удвічі більше ніж навіть Головнокомандувач ЗСУ
фото з відкритих джерел

«До генерала Сирського є питання не тільки щодо Бахмута»

Командувач Сухопутних військ, генерал Олександр Сирський, судячи з кількості отриманих нагород, є протеже керівника Офісу президента Андрія Єрмака. До Сирського є багато запитань не тільки щодо Бахмуту, а й до стратегії оборони всього Донбасу. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив генерал Сергій Кривонос.

Генерал вважає, що рубежі, до яких у разі відступу з Бахмуту необхідно відходити, – це питання до генерала Залужного.

«Навіть не стільки до нього, скільки до командувача Сухопутних військ, генерала Олександра Сирського. До нього питання не тільки щодо Бахмута, а й щодо стратегії оборони, яка є на Донбасі, взагалі. Бо якщо я почну відповідати, то, повірте мені, ваше видання закриють», – попередив генерал.

Сергій Кривонос наголосив, що нині ворог воює не просто кількістю, а великою кількістю малих груп, які постійно наступають.

«Це кажу, щоби наші з вами читачі не думали, що вони великим потоком валять безперервно. Ні, малими групами намагаються прощупати наші слабкі місця на передовій», – сказав генерал.   

Він також прокоментував точку зору про те, що Бахмут – фортеця.

«Це так, але ворог не зі степу наступає, а вже з меж міста, вже ідуть міські бої не перший день. А це нівелює ту перевагу, яка була на початку боїв за Бахмут, коли наша армія контролювала усе місто. Тобто зараз ворог непогано осів у місті і використовує проти нас те саме озброєння, яке і ми проти нього. Щодо Бахмута, як фортеці, то якби її такою робили заздалегідь, тоді була би інша історія», – переконаний військовий.  

Для того, щоби ефективно захищатися, потрібно готувати кожне місце, кожен рубіж, готувати до оборони кожен квартал, кожен будинок, розподіляючи їх по секторах, по поверхах, по типах і видах вогню, який на тій чи іншій ділянці вестиметься, підкреслив генерал Кривонос.

«Скажу вам, що росіяни досить чітко навчилися це робити, активно використовують досвід Другої світової війни, боїв за Сталінград, боїв за Будапешт як у 1945-му, так і в 1956-му, боїв за Берлін у 1945-му. Під час війни щось інше від того, що уже застосовувалося, важко придумати», – вважає він.  

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський присвоїв генерал-полковнику Олександру Сирському звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка». 

Те, що Сирський є фаворитом влади, підтверджує проста арифметика. «Главком» з’ясував: глава держави нагороджував воєначальника Сирського значно частіше, ніж головнокомандувача ЗСУ.

Читайте також інтерв’ю: Генерал Сергій Кривонос: Комусь вигідно замінити Залужного, наше завдання – не допустити цього
Теги: росія ЗСУ війна Сергій Кривонос Бахмут деокупація

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