Львівського олігарха оштрафовано через занедбаний фасад готелю

Власникам готельного комплексу дали 15 днів на сплату штрафу

Львівська міська рада оштрафувала місцевого олігарха Ігоря Кривецького на 170 тисяч грн через занедбаний фасад готелю «Жорж», яким той володіє. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс охорони культурної спадщини.

«Львівська міська рада наклала штраф у розмірі 170 тисяч гривень на ТзОВ «Готельний комплекс «Жорж» за неналежне утримання пам’ятки архітектури місцевого значення. Згідно з постановою, власники готелю не вжили передбачених законодавством заходів для проведення реставрації всіх фасадів будівлі, попри те, що об’єкт перебуває у їхній власності з 2007 року», – йдеться в повідомлені.

У червні 2025 року місцеві мешканці звернулися на гарячу лінію, розповівши про критичний стан фасаду готелю. Зокрема, осипалася ліпнина, балкони були обтягнуті захисною сіткою, будівля потребувала реставрації. Офіс охорони культурної спадщини видав розпорядження з вимогою привести пам’ятку до належного стану.

Уточнюється, що керівники готелю, імена яких не розкриваються, заявили про необхідність укладення договорів та отримання дозвільних документів, але доказів реальних кроків для початку робіт не надало. Ба більше, власники посилалися на постанову Кабінету міністрів, що дозволяє відтермінувати окремі роботи на період воєнного стану.

«Проте ця норма стосується виключно нового будівництва чи реконструкції та не звільняє від обов’язку належного утримання історичних споруд. Штраф необхідно сплатити у 15-денний термін з моменту винесення постанови, інакше кошти стягнуть у примусовому порядку», – пояснили в Офісі охорони культурної спадщини.

За даними Telegram-каналу Bankova Mail, готелем володіє підприємець, політик та член партії «Свобода» Ігор Кривецький, якого називають «Пупсом».

Львівський бізнесмен має активи в готельному (комплекс Edem Resort), ресторанному (ТОВ «Фієста-Фантастика») та аграрному бізнесі. Кривецький є автором 16 законопроєктів та чотирьох постанов Верховної Ради з питань митної та інвестиційної політики, а також прав і свобод громадян.

Раніше Ігор Кривецький прокоментував прізвисько «Пупс», що йому надали. За словами олігарха, на нього навісили ярлик. Кривецький відзначив, що не може «ані заперечувати, ані протестувати щодо цього».

Також він прокоментував звинувачення у рекеті та причетності до кримінальних авторитетів. За словами підприємця, він ніколи не грабував людей та не платив рекетирам.