10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 10 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

10 січня у світі відзначають Всесвітній день метро. В Україні за новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого Григорія, єпископа Ниського, та Пратулинських мучеників. У народному календарі цей день часто називали «Домочадцевим днем», коли особлива увага приділялася родині та єдності.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 10 січня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День чорного шоколаду

Чорний шоколад – улюблений смаколик мільйонів людей у цілому світі. Він не лише смачний, а й корисний. Дієтологи радять споживати його навіть тим, хто на дієті (щоправда, 1 – 2 кубики). Шоколад позитивно впливає на мозок та серце й дарує відчуття щастя.

Чорний шоколад, на відміну від молочного, вирізняється тим, що зазвичай містить від 56 до 90 відсотків тертого какао. Тому він містить значно більше теоброміну – алкалоїду, дія якого подібна до кофеїну, хоча слабша за нього. Високий вміст какао робить смак чорного шоколаду глибоким і менш солодким, з трохи сухою або розсипчастою текстурою.

Всесвітній день метро

Саме 10 січня 1863 року в Лондоні була відкрита перша лінія підземної залізниці. Сьогодні метрополітен — це потужний транспортний вузол для мегаполісів світу. В Україні київське, харківське та дніпровське метро виконують не лише транспортну функцію, а й слугують надійними укриттями під час повітряних тривог.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святого Григорія Ниського та Пратулинських мучеників

За новим календарем 10 січня церква вшановує Григорія Ниського – видатного богослова IV століття, одного з «великих каппадокійців». Він відомий як потужний захисник християнського вчення та автор численних праць про віру.

Також сьогодні вшановують пам'ять Пратулинських мучеників. Це 13 греко-католицьких парафіян із села Пратулин (тепер Польща), які 1874 року віддали життя, захищаючи свою церкву від насильницького переведення до православ'я царським урядом Російської імперії. Їхній подвиг став символом стійкості української греко-католицької спільноти.

Народні вірування та прикмети

Наші предки за прикметами 10 січня визначали, яким буде літо та майбутній врожай:

Якщо на деревах багато інею – літо буде дощовим, але врожайним;

сонячний та безвітряний день обіцяє спокійне та тепле літо;

якщо сніг іде великими пластівцями – чекайте на швидку відлигу;

кішка шукає тепле місце і згортається клубочком – до потужних морозів;

якщо горобці весело цвірінькають – незабаром потеплішає.

Історичні події

49 до н. е. – Гай Юлій Цезар перетнув річку Рубікон і розпочав похід на Рим. Його виступ став початком громадянської війни, в якій загинула Римська республіка. Вислів «перейти Рубікон» відтоді став крилатим;

1569 – у Любліні розпочався сейм, присвячений питанням унії польської та литовської держав. Через пів року сейм закінчився підписанням унії та утворенням Речі Посполитої;

1863 – у Лондоні відкрилась перша міська підземна залізниця – метро. На лінії, довжиною 4 милі, було 7 станцій;

1867 – в Японії Токуґава Йосінобу став 15-м сьоґуном сьоґунату Едо;

1901 – з відкриття нафтової вишки у Бюмоні (Техас) почався техаський нафтовий бум. Це була перша нафта, виявлена у США;

1914 – у Чукотському морі затонула розчавлена льодом бригантина «Карлук»;

1920 – набрав чинності Версальський договір та, зокрема, Угода (статут) Ліги Націй;

1942 – компанія Ford Motor Company почала виробництво автомобілів моделі Jeep;

1946 – у Лондоні у Центральному залі Вестмінстера відбулось перше засідання Генеральної Асамблеї ООН, в якому взяли участь представники 51 країни;

1962 – сталася найбільша в історії лавин катастрофа: обвал із Невадо-Уаскаран (Перу);

1972 – трамвайна аварія у Львові, в результаті якої загинуло 26 осіб;

1975 – на радянському ТБ записана перша передача «Що? Де? Коли?»;

1992 – в Україні введено в обіг карбованець як купон Національного банку України;

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Бразилією, Чилі та Великою Британією;

1994 – у Брюсселі на зустрічі представників країн-членів НАТО прийнято проєкт програми «Партнерство заради миру», до якої у 1998 році приєдналася Україна;

2003 – Північна Корея заявила про вихід із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Іменини

День ангела святкують: Григорій, Макар, Павло, Петро, Анатолій, Арсен.