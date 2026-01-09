Яке релігійне свято відзначається 10 січня 2026: традиції та молитва

Свята 10 січня в церковному календарі – День пам’яті святого Григорія Ниського та Пратулинських мучеників

10 січня православна церква вшановує пам'ять святого Григорія, єпископа Ниського, а також згадує подвиг тринадцяти Пратулинських мучеників. Це свято присвячене глибокій християнській мудрості та незламності духу перед лицем переслідувань.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 10 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого Григорія Ниського та Пратулинських мучеників

10 січня православні віряни вшановують святого Григорія, єпископа Ниського (IV століття), який був молодшим братом Василія Великого. Він увійшов в історію як потужний філософ та богослов, який рішуче відстоював догмати християнства проти єресей. Григорій Ниський вірив у нескінченне вдосконалення людської душі на шляху до Бога.

Також цього дня церква згадує Пратулинських мучеників – тринадцятьох селян-греко-католиків із села Пратулин на Підляшші. 1874 року вони стали на захист своєї церкви, яку царська влада намагалася насильно передати православним. Беззбройні люди оточили храм, демонструючи потужний опір військам. За наказом офіцера по них відкрили вогонь, у результаті чого 13 чоловіків загинули на місці. Їхня самопожертва стала символом вірності своїй церкві та ідентичності.

Молитви дня

О, святителю Отче Григорію, ти молитвою та мудрістю своєю істину Божу світу відкрив! Моли Господа нашого, щоб зміцнив Він віру нашу, дарував лад у родинах та захистив від усякого зла. Святими молитвами твоїми і заступництвом мучеників Пратулинських, що кров свою за Христа пролили, виблагай нам сили духу, терпіння у випробуваннях та мир на нашій землі. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити погоду на найближчі сезони:

Якщо на деревах зранку багато інею – літо буде багатим на врожай, але дощовим.

Якщо сонце цього дня яскраве, а небо безхмарне – очікуйте на спекотний серпень.

Якщо на ставках та річках крига стає «дибки» – це віщує потужні врожаї зернових.

Кішка закриває лапкою ніс або згортається у клубочок – незабаром вдарять міцні морози.

Цей день традиційно вважався часом для сімейного примирення: вірили, що спільна вечеря 10 січня здатна покласти край найдавнішим чварам між родичами.