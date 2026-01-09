Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 10 січня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 10 січня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 10 січня в церковному календарі – День пам’яті святого Григорія Ниського та Пратулинських мучеників

10 січня православна церква вшановує пам'ять святого Григорія, єпископа Ниського, а також згадує подвиг тринадцяти Пратулинських мучеників. Це свято присвячене глибокій християнській мудрості та незламності духу перед лицем переслідувань.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 10 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого Григорія Ниського та Пратулинських мучеників

Яке релігійне свято відзначається 10 січня 2026: традиції та молитва фото 1

10 січня православні віряни вшановують святого Григорія, єпископа Ниського (IV століття), який був молодшим братом Василія Великого. Він увійшов в історію як потужний філософ та богослов, який рішуче відстоював догмати християнства проти єресей. Григорій Ниський вірив у нескінченне вдосконалення людської душі на шляху до Бога.

Також цього дня церква згадує Пратулинських мучеників – тринадцятьох селян-греко-католиків із села Пратулин на Підляшші. 1874 року вони стали на захист своєї церкви, яку царська влада намагалася насильно передати православним. Беззбройні люди оточили храм, демонструючи потужний опір військам. За наказом офіцера по них відкрили вогонь, у результаті чого 13 чоловіків загинули на місці. Їхня самопожертва стала символом вірності своїй церкві та ідентичності.

Молитви дня

О, святителю Отче Григорію, ти молитвою та мудрістю своєю істину Божу світу відкрив! Моли Господа нашого, щоб зміцнив Він віру нашу, дарував лад у родинах та захистив від усякого зла. Святими молитвами твоїми і заступництвом мучеників Пратулинських, що кров свою за Христа пролили, виблагай нам сили духу, терпіння у випробуваннях та мир на нашій землі.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити погоду на найближчі сезони:

  • Якщо на деревах зранку багато інею – літо буде багатим на врожай, але дощовим.
  • Якщо сонце цього дня яскраве, а небо безхмарне – очікуйте на спекотний серпень.
  • Якщо на ставках та річках крига стає «дибки» – це віщує потужні врожаї зернових.
  • Кішка закриває лапкою ніс або згортається у клубочок – незабаром вдарять міцні морози.

Цей день традиційно вважався часом для сімейного примирення: вірили, що спільна вечеря 10 січня здатна покласти край найдавнішим чварам між родичами.

Читайте також:

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На водоймах вирізають ополонку у формі хреста, після чого священики освячують в них воду
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір або Навечір'я Хрещення Господнього відзначають 5 січня
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
Яке релігійне свято відзначається 14 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 14 грудня 2025: традиції та молитва
13 грудня, 2025, 22:00
Спортивні події 2026 року
Коли і за кого вболівати українцям. Календар головних спортивних подій 2026 року
Вчора, 15:00
Ханука 2025 – 14 грудня до 22 грудня
Іудейське свято Ханука: історія свята, традиції та звичаї, привітання у прозі, віршах та листівках
17 грудня, 2025, 17:00
У Росії силовики зупинили роботу релігійної групи, яка молилася за здоров’я президента України
У Росії силовики затримали групу, яка молилася за захист росіян від мобілізації та здоров’я Зеленського
26 грудня, 2025, 22:05
Запуск феєрверків в Україні заборонений
Поліція дозволила використовувати у новорічну ніч хлопавки, але не феєрверки. Що варто знати
31 грудня, 2025, 12:16
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 сiчня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 9 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 9 січня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 10 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 10 січня 2026: традиції та молитва
У Тернополі розпочато службове розслідування після конфлікту працівника ТЦК із цивільним
У Тернополі розпочато службове розслідування після конфлікту працівника ТЦК із цивільним
У Львові народилася донька першого пілота F-16, полеглого Героя України (фото)
У Львові народилася донька першого пілота F-16, полеглого Героя України (фото)
Стояли під Рівним 9 годин через негоду. Киянка розповіла, як добиралася додому з-за кордону
Стояли під Рівним 9 годин через негоду. Киянка розповіла, як добиралася додому з-за кордону
Морози у -20°C. Експерти дали поради владі, як уникнути «нового Алчевська»
Морози у -20°C. Експерти дали поради владі, як уникнути «нового Алчевська»
«Укрзалізниця» повідомила, як курсуватимуть потяги протягом доби
«Укрзалізниця» повідомила, як курсуватимуть потяги протягом доби

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua